ACQUA ALTAVENEZIA Sono passati 19 mesi dal disastro del 12 novembre 2019 e a Venezia ci sono centinaia di attività economiche, ma anche famiglie, in ginocchio per aver subito danni rilevantissimi e per aver dovuto pagare tutte le riparazioni senza avere avuto un solo soldo indietro. E, ciliegina sulla torta, tutto questo è stato seguito da oltre un anno di enormi difficoltà economiche a causa della pandemia che ha innescato una crisi da...