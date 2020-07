IL FOCUS

ROMA L'Rt nazionale, l'indice di trasmissione del virus, per la prima volta dopo il lockdown supera il livello criticità di 1. Per la precisione, spiega la relazione della cabina di regia formata da Ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità, arriva a 1,01. Bisogna preoccuparsi? No, perché comunque è segnale di una stabilizzazione del contagio; sì, perché la discesa si è fermata, si moltiplicano i focolai causati per la maggior parte dai casi di importazione, persone positive arrivate in Italia da paesi a rischio, i cui effetti inizialmente sono stati sottovalutati. Il professor Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute: «Il numero di casi rispetto alla scorsa settimana è più o meno stabile con un Rt di 1,01 con una oscillazione che va poco sopra e poco sotto l'unità. Ciò è dovuto alla presenza di focolai di dimensioni più o meno rilevanti spesso dovuti a casi importati dall'estero».

Si confermano sei regioni con l'Rt sopra 1 e due di queste in particolare destano attenzione. La prima è il Veneto che raggiunge il valore più alto, a 1,61, e che anche ieri, soprattutto a causa di positivi giunti dall'estero, ha fatto segnare il numero di infetti elevato, 55, dato giornaliero uguale a quello della Lombardia, l'altra regione dove il superamento dell'Rt del livello di 1 ha un significato particolare. I territori che hanno molti positivi, solo con un incremento notevole vedono spostarsi verso l'alto l'Rt. Ieri la Lombardia ha superato la fatidica quota 1, arrivando a 1,14. Le altre regioni sotto osservazione sono il Lazio (1,23), che da diverse settimane è con l'Rt elevato a causa della concentrazione nel suo territorio dei casi di importazione: ieri su 14 positivi, 13 erano arrivati da altre nazioni o avevano avuto contatti con persone giunte dall'estero. Un ragionamento simile si può fare anche per l'Emilia-Romagna, il cui Rt è a 1,06. Infine, il Piemonte è a 1,06 e la Toscana a 1,24. In parallelo alle pagelle settimanali, i dati del giorno hanno fornito anche altri elementi da non sottovalutare. Il primo: continua la crescita complessiva dei nuovi casi positivi, che sono stati 233 (3 in più del giorno prima) per 2/3 concentrati in Lombardia, Veneto ed Emilia. C'è una diminuzione dei decessi per Covid-19 notificati, 11, e dei pazienti in terapia intensiva (50, con 3 in meno del giorno prima), ma c'è un incremento dei ricoveri negli altri reparti, passati da 750 a 771. Segnale che non tutti i nuovi positivi sono asintomatici.

Come valuta l'andamento dell'epidemia la cabina di regia del Ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità? «Al momento siamo in una situazione di trasmissione stazionaria a livello nazionale in cui persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti e talvolta associati a casi che hanno contratto l'infezione in Stati esteri. La situazione descritta in questo report, relativa prevalentemente a infezioni avvenute alla fine di giugno 2020, è complessivamente positiva con piccoli segnali di allerta relativi alla trasmissione. Al momento i dati confermano l'opportunità di mantenere le misure di prevenzione e controllo già adottate dalle Regioni». Conclude Rezza: «Dobbiamo mantenere comportamenti prudenti».

