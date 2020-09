L'INIZIATIVA

PARIGI È stato Charlie Hebdo a parlare per primo. Il settimanale satirico non ha aspettato l'apertura del maxi-processo per gli attentati del gennaio 2015 comincia questa mattina, nella grande aula 2.01 delle udienze, del nuovo tribunale di Parigi - per dare la sua testimonianza. Charlie ha parlato come sa fare, non dai banchi delle vittime, ma dalle edicole, col tono che non ha mai voluto abbandonare, non si offenda chi non approva: ribattendo in prima pagine le caricature di Maometto.

LA PAGINA

Quelle danesi, pubblicate nel 2006, quelle da cui tutto cominciò: le minacce di morte, le denunce, l'incendio della redazione, e poi il 7 gennaio 2015. Tout ça pour ça, è il titolo del settimanale in edicola, come dire: tutto sarebbe successo per questa robetta qui? «Non ci piegheremo mai. Non rinunceremo mai» scrive nel suo editoriale il direttore Riss. Lui, quella mattina del 7 gennaio, fu soltanto ferito a una spalla. Ci ha messo quattro anni per poter raccontare (in Un minuto e 49 secondi edizioni Actes Sud), quello che vide, gli occhi degli amici ammazzati, le brioche, le penne il sangue. Ha conservato un proiettile, uno dei colpi sparati dai fratelli Kouachi, a volte lo porta con sé e lo mostra: «Bisognerebbe esporlo dice non sempre ci si rende conto, ma la violenza non è astratta».

Di questa violenza, che dal 7 al 9 gennaio 2015 portò il terrorismo islamico dentro la vita e la storia della Francia, si parlerà da domani davanti alla corte d'Assise: un giudice, quattro magistrati, circa duecento parti civili, decine di avvocati, quattordici imputati, di cui tre latitanti, per ricostruire cosa e come successe. Per la prima volta un processo per terrorismo in Francia sarà filmato.

L'AULA

Ci saranno cinque telecamere, lo ha autorizzato il pubblico ministero per sottolineare la dimensione storica del processo: le immagini saranno trasmesse agli Archivi nazionali e consultabili dal pubblico non appena sarà emessa la sentenza, prevista per il 10 novembre. Davanti alla corte d'Assise si ricostruiranno quelle 53 ore e 37 minuti, dalle 11 e 33 del mercoledì 7 gennaio 2015, quando i fratelli Kouachi entrarono nella redazione di Charlie fino alle 17 e 10 di venerdì 9, quando Amedy Coulibaly fu crivellato di colpi dalle teste di cuoio sulla porta dell'Hypercacher di Vincennes. In tutto i terroristi ammazzarono 17 persone.

I tre anni d'inchiesta hanno rivelato un attacco sapientemente organizzato e coordinato, con un sms inviato da Cherif Kouachi a Coulibaly qualche minuto prima di cominciare a sparare. Gli inquirenti sono anche convinti che i fratelli Kouachi avrebbero dovuto colpire più obiettivi quel 7 gennaio: avrebbero rinunciato dopo aver tamponato con la loro C3, scappando dalla redazione di Charlie. Nell'auto c'erano caricatori, munizioni per kalashnikov, guanti, passamontagna, due talkie-walkie, una go pro e materiale per fabbricare molotov. Probabilmente una seconda strage fu evitata.

IMPUTATI

Sul banco degli imputati mancheranno i più importanti, Hayat Bouemedienne, 32 anni, la sposa religiosa di Coulibaly (ieri una fonte ha confermato che è viva, vive in Siria e ha sposato uno straniero) e i fratelli Belhoucine, Mohamed e Mehdi, 33 e 34 anni, tutti fuggiti prima degli attentati. Solo Ali Riza Polat, 33 anni, franco-turco, rischia l'ergastolo, è accusato di aver procurato armi e esplosivi. Gli altri dieci sono accusati di complicità. Il 15 gennaio 2015 la polizia belga smantellò la cellula di Verviers, che avrebbe dovuto continuare il lavoro di Parigi in Belgio. Due sospetti furono uccisi, uno arrestato, uno riuscì a scappare. Un certo Abdelhamid Abaaoud. Comincerà subito a organizzare il nuovo attacco: sarà il 13 novembre 2015, di nuovo a Parigi.

Francesca Pierantozzi

