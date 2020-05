L'ANALISI

VENEZIA Da questa settimana il Nordest si è rimesso in moto. A dimostrarlo è l'analisi dei numeri sui flussi di traffico, provenienti da fonti diverse, ma tutte concordanti sul fatto che le riaperture produttive e sociali della fase 2 si sono tradotte in un netto aumento della circolazione rispetto al periodo di lockdown, per quanto ancora su livelli inferiori a quelli dei tempi pre-Coronavirus. Non a caso, con l'incremento della pressione sulla viabilità, sono tornati a verificarsi incidenti pure gravi.

NELLE CITTÀ

La ripresa è visibile già all'interno delle città, come risulta dalle rilevazioni di City analytics - Mappa di mobilità, lanciata da Enel X e Here Technologies. Si tratta di una soluzione big data, cioè basata su grandi masse di informazioni, anonime e aggregate. Provenienti da veicoli connessi, mappe e sistemi di navigazione, le indicazioni vengono elaborate in correlazione con i riscontri georeferenziati tratti dalle applicazioni mobili e con i dati aperti forniti dalle amministrazioni pubbliche.

Sul piano dei movimenti all'interno delle regioni, i primi tre giorni di questa settimana hanno evidenziato una complessiva crescita rispetto a quelli della scorsa e una graduale riduzione dello scarto con l'intervallo 13 gennaio-16 febbraio. Per quanto riguarda il Veneto, lunedì 18 maggio si sono registrati rispettivamente +12% e -14%; martedì 19 maggio, +7% e -15%; mercoledì 20 maggio, +8% e -13%. Come termine di paragone, bisogna considerare che con le prime ripartenze del 4 maggio era stato contabilizzato un +24% rispetto a una settimana prima, ma anche un -28% in riferimento al pre-Covid. Invece in piena chiusura c'erano stati lunedì, come il 6 aprile, in cui il calo fra prima e dopo era stato addirittura del 56%.

Un andamento analogo interessa anche il Friuli Venezia Giulia, dove gli spostamenti il 18 maggio sono stati pari al +10% rispetto al lunedì precedente (-12% sul 13 gennaio-16 febbraio), il 19 maggio si sono posizionati sul +8% (e -11%), il 20 maggio hanno segnato di nuovo il +8% (e -9%). Qui il 4 maggio la riduzione viaggiava sul -24% e il 6 aprile perfino sul -48%.

SULLE AUTOSTRADE

L'aumento è certificato pure dai conteggi di Cav, concessionaria della Padova-Venezia e del Passante di Mestre. Nei primi tre giorni di questa settimana, sulla rete sono transitati 435.563 veicoli (di cui 277.511 leggeri e 158.052 pesanti), contro i 366.138 (218.339 più 147.799) dell'11-12-13 maggio. L'incremento settimanale è stato dunque del 18,96%, anche se rispetto allo stesso periodo di un anno fa la diminuzione è del 39,91%. Ma come fa notare la stessa società, per tornare ai livelli normali «bisognerà probabilmente attendere la riapertura dei transiti interregionali». In ogni caso i segnali sono di graduale miglioramento. Nella settimana peggiore della fase 1, cioè quella dal 13 al 19 aprile, la perdita era stata del -74,01%. Inoltre il dato progressivo di variazione dall'inizio di maggio è del -49,79% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, ma a marzo era stato del -54,46% e ad aprile del -69,76%. Non a caso, valutando l'ultima settimana di chiusura e cioè quella dal 27 aprile al 3 maggio, l'aumento ad oggi è del +82,81%.

La tendenza è confermata anche da Autovie Venete, concessionaria della Venezia-Trieste e delle diramazioni Palmanova-Udine, Portogruaro-Conegliano e Villesse-Gorizia. Osservando i grafici, spicca il punto di rottura nella settimana dal 17 al 23 febbraio, quando i transiti totali erano stati 828.493, in crescita del +0,44% rispetto allo stesso periodo del 2019. Da allora, era seguita una raffica di diminuzioni settimanali, culminata nel -79,16% del 13-19 aprile, finché lo scorso weekend è stato chiuso con un recupero del -52,09% rispetto all'anno scorso, ora che «sono i mezzi pesanti a crescere di più».

MEZZI PUBBLICI

La ripresa del traffico stradale si riflette nelle perdite del trasporto pubblico locale in Veneto. Sottolinea l'assessore regionale Elisa De Berti: «Treni e bus registrano un calo del 75-80% rispetto alle presenze pre-Covid. Questo significa che, malgrado la riapertura di tutte le attività ad eccezione delle scuole, i mezzi pubblici vengono utilizzati solo dal 20-25% dell'utenza precedente. Il resto preferisce il veicolo privato, nonostante l'offerta di Trenitalia sia stata ripristinata al 60%, in attesa di passare all'80% dal 3 giugno».

