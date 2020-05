LO STUDIO

ROMA La domanda iniziano a farsela in molti. Cosa accadrà alle imprese dopo il lockdown? La realtà è che non tutti i settori si riprenderanno allo stesso modo. Un'analisi dettagliata, comparto per comparto l'ha fatta il centro studi Vision, il think tank guidato dall'economista Francesco Grillo.

LE CATEGORIE

I settori produttivi sono stati divisi in sei categorie. La prima è quella dei «Rebounders», le attività che rimbalzeranno. Sono quelli che hanno interrotto l'attività durante il lockdown e quindi dopo sperimenteranno un periodo di sovrapproduzione (rispetto allo standard pre-blocco) per rispondere agli ordini accumulati. Tra questi c'è il settore delle costruzioni. C'è poi il «Limbo». Qui ci sono quelle imprese che hanno interrotto l'attività durante il lockdown ma sono poi in grado di raggiungere il livello di pre-blocco dell'attività. Tra questi ci sono settori come quello delle riparazioni. La terza categoria è quella dei «Losers», i perdenti. Il caso più eclatante è quello del turismo. Ma tra i perdenti c'è anche il commercio al dettaglio e quello all'ingrosso. C'è poi la categoria dei «Winners», quelli che dalla crisi usciranno rafforzati. L'e-commerce, per esempio. Ma anche l'alimentare. La quinta categoria è quella del «Business as usual». Dopo il lockdown, non cambierà nulla. Tra questi settori c'è, per esempio, l'agricoltura. Infine ci sono i «Delayed», i rinviati. Sono coloro che non hanno subito restrizioni e hanno tuttavia avuto un forte declino. Qui ci sono le forniture di acqua, piuttosto che quelle energetiche o la raccolta dei rifiuti. Nel complesso, spiega l'analisi di Vision, il settore privato quest'anno perderà il 20,2% del valore aggiunto: 181 miliardi. L'industria manifatturiera perderà oltre il 23% del suo valore aggiunto (189 miliardi nel 2019) e a fine anno starà «peggio del solito». Le industrie alimentari guadagneranno il 16%. Bar, ristoranti e alberghi, perderanno il 50% del loro valore aggiunto e, come detto, saranno i veri perdenti di questa grande crisi. L'agricoltura a fine anno avrà perso solo lo 0,89% del suo valore aggiunto. Le attività di informazione e comunicazione usciranno rafforzate (12,5% di valore aggiunto in più); così come l'educazione online (balzo che passerà da 2,4 a 2,8 miliardi di valore aggiunto), la sanità e l'assistenza sociale (più 6,4%).

A. Bas.

