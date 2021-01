IL RETROSCENA

ROMA A dispetto dei timori di Giuseppe Conte e dei fantasmi del governo istituzionale o di larghe intese, il primo giorno dell'esplorazione di Roberto Fico nella giungla rosso-gialla ha fatto segnare un passo importante e forse decisivo verso un nuovo governo guidato dall'avvocato.

Matteo Renzi nell'incontro con il presidente della Camera ha dimostrato la volontà di trattare per il Conte-ter. Tant'è, che ha chiesto un «patto scritto», si è detto disponibile «a fare di tutto per trovare un accordo». E non è andato a testa bassa neppure sul Mes: «Discutiamone assieme agli altri temi divisivi». Eppure, la prima scelta del leader di Italia Viva sarebbe stata sempre la stessa: ottenere lo scalpo dell'avvocato, per poi incassare un governo allargato a Forza Italia e ai centristi vari.

La ragione che spinge Renzi a trattare è spiegata da un alto dirigente di Italia Viva: «Nessuno di noi avrebbe voluto Conte e siamo convinti che saremmo riusciti a spingere i 5Stelle, terrorizzati dalle urne, a sostenere un governo Cartabia-Draghi. Ma il Pd non si muove, non sente ragioni, e resta fermo sull'avvocato per preservare quella che chiamano alleanza riformista in vista dell'approdo elettorale, quando sarà. Così, valutata la situazione e per non rischiare di perdere qualche senatore nel caso di rottura, ora fissiamo un prezzo alto per il Conte-ter. Per avere discontinuità e un governo migliore. A questo scopo deve cambiare il ministro della Giustizia, Bonafede. Gualtieri dovrebbe essere sostituito da un tecnico di altissimo livello per realizzare al meglio il Recovery Plan, Catalfo e De Micheli dovranno lasciare perché inadatte al ruolo. Noi? Il problema non sono i posti». Eppure, Italia Viva punta sui ministeri dello Sviluppo e delle Infrastrutture per avere un ruolo di primo piano nel Recovery Plan. Anche se non scarta affatto l'ambo Interni-Difesa.

C'è da dire che al Nazareno non saltano sulla sedia di fronte alle richieste renziane: «Se ne occuperà Conte quando avrà ottenuto l'incarico e dovrà formare la nuova squadra», dice un ministro dem di rango. Che poi spiega: «Per noi non ci sono alternative al Conte-ter, se non le elezioni a giugno. L'avvocato è amato, io non posso fare 50 metri per strada senza che qualcuno mi dica: Difendetelo, andate avanti con Conte. E senza che qualcun altro non lanci insulti all'indirizzo di Renzi. Matteo ormai è odiato, non può mettere il naso fuori da casa. E dunque, come si è visto, si sta piegando. Del resto, non ha alternative: i suoi lo lascerebbero se si andasse a votare. In più potrà vendere l'accordo come una vittoria: era stato lui il primo a chiedere il Conte-ter e dirà che l'ha ottenuto». Ancora, in una sorta di sfogo: «Di certo noi non suicidiamo il Pd, non lo ammazziamo per fare un favore a Renzi. Perfino se sostenessimo un governo Draghi saremmo morti e non c'è alcuna possibilità di avere un premier del Pd: perché mai i 5Stelle dovrebbero accettarlo? Per noi Conte è essenziale. La ragione? Non abbiamo alcuna intenzione di far saltare l'alleanza con i grillini e solo Giuseppe si porta dietro il Movimento compatto che invece si spappolerebbe se l'avvocato dovesse essere silurato. In più, noi una roba con Forza Italia e Salvini non la faremo mai». Possibile che non ci sono subordinate a Conte? «C'è n'è una sola, le elezioni. Se Italia Viva si sfilasse, ma dopo le parole di Renzi è improbabile, Mattarella farebbe un governo elettorale e si andrebbe a votare a giugno. Contro una destra becera ce la giocheremmo».

In casa dem non fa paura neppure la ribellione dei 5Stelle. Vito Crimi e Luigi Di Maio sono corsi a rassicurare gli alleati sulla fronda guidata da Alessandro Di Battista contro il ritorno in maggioranza di Renzi: «Nessuno dei parlamentari lo seguirà, al massimo la Lezzi. E nel caso che la situazione dovesse aggravarsi c'è sempre il voto su Rousseau. E potete starne certi, i nostri iscritti sanno bene che dire no a Italia Viva vorrebbe dire affossare Conte, perciò prevarrà la linea del sì ai renziani», è stato garantito a Nicola Zingaretti & C.

Ragione in più per una ventata di ottimismo sulla trattativa. Dario Franceschini continua a restare in contatto con il senatore di Rignano e chi ha parlato con il capodelegazione dem l'ha trovato «sereno», convinto che Renzi non tornerà indietro sulla strada della riedizione della maggioranza rosso-gialla e del ritorno a palazzo Chigi di Conte. Tanto più, è la convinzione di Zingaretti e Franceschini, che nel caso di un diverso epilogo Italia Viva si spaccherebbe. Una parte dei senatori renziani volterebbero le spalle al capo e correrebbero a rafforzare la maggioranza, rendendo così Renzi ininfluente e marginale come Conte avrebbe voluto con l'operazione «volenterosi». Quella fallita miseramente.

