LE AZIENDE VENETE

VENEZIA Ieri dovrebbero aver riaperto 10500 imprese venete che occupano 48mila addetti ma rimane lo stop per grandi gruppi come Electrolux e Fincantieri.

La multinazionale svedese del freddo, che a Susegana (Treviso) e in provincia di Pordenone ha le sue più importanti basi produttive italiane, avanzerà «richiesta di autorizzazione al prefetto chiedendo il riconoscimento di azienda strategica ed evidenziando inoltre l'appartenenza alla filiera degli esercizi commerciali autorizzati a vendere elettrodomestici». Ma tutti gli impianti per ora restano chiusi. Fincantieri non ripartirà prima del 20 aprile, ma i sindacati del sito di Marghera (Venezia) restano scettici: «Sarà difficile aprire anche dopo perché bisogna discutere i molti aspetti delle dovute garanzie di sicurezza da Cov-19 - rileva Michele Valentini della Fiom Cgil -. Nel Dpcm rientriamo come impresa strategica e si potrebbe tornare al lavoro ma bisogna pensare alle tutele». Di tutti, dei mille dipendenti diretti, ma anche dei 3.500 dell'indotto.

Secondo una stima di Unioncamere del Veneto, le riaperture di ieri sono state «determinate dalle reali condizioni dei mercati di vendita e di approvvigionamento». Insomma, non tutti le 10500 - 565 nelle silvicoltura, tremila nel legno, 1400 metalmeccaniche, 2mila nella manutenzione del verde e 3mila nel commercio al dettaglio come le librerie - erano in condizione di ricominciare subito al di là delle misure di sicurezza, imprescindibili. Unioncamere calcola ora in 200mila le aziende venete con attività consentita - il 46,1% del totale - per una platea, teorica, di 883.000 addetti (il 49%).

«Anche ieri abbiamo avuto incontri con i prefetti per chiedere chiarimenti sulle filiere da attivare - spiega Agostino Bonomo, presidente Confartigianato del Veneto - rimangono cose assurde, per esempio non si capisce nel settore del legno perché può aprire chi fa serramenti e non chi realizza mobili. In generale le aziende venete artigiane che potevano aprire, secondo noi 4600, l'hanno fatto e in piena sicurezza con l'adesione dei lavoratori che nelle nostre aziende sono sempre a fianco degli imprenditori. Mi hanno segnalato pochissime irregolarità. Ci siamo attrezzati per tempo anche comprando le mascherine su Internet e questo i sindacati l'hanno apprezzato. Al lavoro è tornato anche chi doveva speedire commesse bloccate o rifornirsi di materie prime, un problema che penalizza fortemente il tessile e abbigliamento».

CNA: PERSI GIÀ 6,5 MILIARDI

La Cna fa i conti di questo mese di stop forzato: in Veneto si è perso il 4,4% del Pil annuale pari a oltre 6,5 miliardi di euro: 1,3 miliardi nei servizi alla persona, 4 miliardi nell'edilizia. Vanno poi aggiunte le chiusure «volontarie» di almeno 38mila aziende alle prese con carenza di ordini e forniture, ma anche per senso di responsabilità verso i propri dipendenti: 1,2 miliardi sfumati. E chi lavora sta perdendo il 30-40% del fatturato rispetto a un anno fa. «Per l'artigianato in questo momento - spiega il presidente di Cna Veneto Alessandro Conte - il lockdown è tutt'altro che soft. La maggior parte delle imprese di edilizia e meccanica sono praticamente ferme».

LETTERA APERTA

La Fase 2 dunque è ancora abbozzata e Confindustria chiede di recuperare il terreno perduto sui concorrenti esteri. «Definiamo insieme ad autorità e sindacati un piano di contenimento del virus sui luoghi di lavoro - avverte Paolo Errico, presidente delle piccole imprese di Confindustria Veneto che con i colleghi di Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte ha sottoscritto una lettera aperta al premier Giuseppe Conte - partendo dalla condivisione a livello regionale con i servizi sanitari di modelli di collaborazione: serve lo screening preventivo con test sierologici validati come quello che si sta sperimentando nella nostra regione con l'università di Padova o con programmi coordinati di tamponi sul territorio con tracciamento degli spostamenti attraverso app o sim». Ma c'è anche il capitolo incentivi che passa dall'estensione del super ammortamento al credito d'imposta per ricerca, quotazione e fusioni. «Servono provvedimenti importanti se vogliamo superare una crisi economica che sarà gravissima», ricorda Errico.

Maurizio Crema

