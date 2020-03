IL CASO

ROMA «Abbiamo deciso di rinviare il referendum sul taglio dei parlamentari perché non c'erano le condizioni». Con le scuole chiuse e il contagio che si fatica a contenere, la decisione presa dal consiglio dei ministri, e comunicata dal presidente del Consiglio, era un po' nell'aria. Meno che non fosse fissata una nuova data per la consultazione che, per legge e salvo per motivi straordinari come una guerra o forse anche una pandemia, dovrebbe tenersi entro il 31 maggio.

L'EQUILIBRIO

«Volevo consultarmi con i comitati, ma vi confesso che non ho avuto neanche un piccolo spazio per interloquire con loro», spiega Conte. «Oggi abbiamo valutato dal punto di vista tecnico la fattibilità o meno del referendum. Mi riprometto di sentire i vari comitati perché si tratterà di trovare un'altra data». «Decisione di buonsenso», la definisce l'ex ministro - schierato per il No - Maurizio Lupi. D'accordo anche +Europa con Benedetto Della Vedova che confida in un dibattito non sacrificato perché «la riforma Costituzionale voluta dal M5S non è una riduzione del numero degli eletti, ma uno stravolgimento degli equilibri costituzionali». Lo slittamento senza data ha anche una rilevante valenza politica perché di fatto chiude le finestre elettorali di quest'anno e vanifica le speranze di Lega e FdI di tornare rapidamente alle urne. Ammesso che la consultazione si possa svolgere a fine maggio, è chiaro che occorrerà l'estate, e buona parte dell'autunno, per risistemare i collegi e adeguare la carta Costituzionale anche nelle parti dove incide il cambio del numero dei parlamentari. Andare al voto anticipato ad ottobre o novembre è l'illusione che spesso prende quota nel dibattito politico, ma si scontra sempre con le esigenze della legge di bilancio. A giugno del prossimo anno scatta il semestre bianco che impedisce lo scioglimento in vista del voto sul Capo dello Stato, ed è complicato pensare che i parlamentari - anche di opposizione - vogliano rinunciare all'appuntamento.

Il problema resta la data, ed infatti i comitati, gli unici che formalmente possono interloquire con il governo, si fanno subito sentire. A favore dello slittamento, ma non all'accorpamento con le regionali e le amministrative di maggio è il Comitato per il No promosso dal Coordinamento per la Democrazia costituzionale. Alfiero Grandi, vicepresidente del comitato, lo ha spiegato ieri sostenendo che l'accavallamento delle due campagne farebbe sì che «il voto sul quesito sarebbe inquinato». In una nota la Fondazione Luigi Einaudi, anch'essa tra i contrari alla riforma costituzionale, condivide la scelta ma avverte che «qualora il Governo intendesse proporre un accorpamento con elezioni amministrative, i nostri costituzionalisti e gli avvocati sono già al lavoro per valutare tutti i possibili ricorsi avverso tale gravissima violazione delle basilari norme democratiche». Infatti - sostiene la Fondazione - al danno della mancata assicurazione di adeguata informazione» «si aggiungerebbe la beffa di un referendum che sarebbe inevitabilmente travolto dalla battaglia tra i partiti».

Un plauso per la decisione del governo, ma condizionato, arriva anche dal comitato per il Sì guidato da Pietro Paganini che lo giudica «un pessimo segnale che diamo all'esterno e a noi stessi, ed è anche un pericoloso precedente a cui in futuro ci si potrà appellare per ritardare o cancellare altre elezioni». Favorevole all'accorpamento, «per risparmiare euro», è invece il reggente del M5S Vito Crimi.

Ma. Con.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA