«Rinuncio al vitalizio e ritorno in cantiere»

Luca Coletto, alla pari di Alessandra Moretti, ha definitivamente rinunciato al trattamento indennitario differito, meglio noto come vitalizio. I decreti che danno conto della restituzione dei contributi versati dai due ex consiglieri regionali sono stati pubblicati sul Bur di venerdì, ma mentre la dem è stata eletta al Parlamento europeo, il leghista è uscito dal Governo italiano: dopo 281 giorni da sottosegretario alla Salute, il 58enne è rientrato in Veneto senza paracadute. «Di cosa vivrò adesso? Torno a fare il geometra», annuncia...