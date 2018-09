Rinunciare a tutto e ritirarsi a quarant'anni dalla Francia all'Italia la moda neo-frugale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FENOMENOPARIGI Per i giornali sono la classica tendenza del momento, dei simpatici pazzoidi che abbandonano la civiltà e il connesso lavoro, con macchina, casa, apericena, vacanze - per coltivare l'orto in qualche paesino sperduto. Rivoluzionari della decrescita (magari extralusso, come Jack Ma), oppure scoppiati del lavoro, o liberi dentro. Insomma, innocui mattacchioni. Niente di più falso. Inutilmente in Francia hanno cominciato a chiamarli frugalistes, i neo-frugali, mentre in America sono i fire, i giovani pensionati...