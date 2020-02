VIOLENZA

PADOVA Pericolosità sociale. Con questa motivazione il prefetto di Padova Renato Franceschelli ha firmato il decreto di espulsione per Abdelouahed Atourabi, il quarantenne marocchino che nelle ultime settimane si è reso protagonista di una lunga serie di reati sfasciando pure l'ufficio postale nel comune padovano di Piove di Sacco. Schiumava di rabbia perché pretendeva di ricevere il bonifico legato al Reddito di Cittadinanza. Un sussidio che però nemmeno gli spettava. Ieri l'uomo è stato accompagnato al Cpr (Centro di permanenza e rimpatrio) di Ponte Galeria, in provincia di Roma, dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento di trattenimento firmato dal questore Paolo Fassari.

Il quarantenne era entrato in Italia nel 2007 e aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi lavorativi, dichiarandosi prima badante e poi operaio. Quel permesso gli è stato revocato dall'Ufficio Immigrazione della questura di Padova dopo i fatti dello scorso 7 gennaio. Quel giorno sono stati i carabinieri di Codevigo a denunciarlo per aver devastato l'ufficio postale filmandosi mentre urlava la propria rabbia contro lo Stato italiano e postando poi il video nel web. Pochi giorni dopo a indagarlo era stata invece la Guardia di Finanza, scoprendo che l'uomo aveva fornito della documentazione falsa pur di ottenere il reddito di cittadinanza. Da aprile percepiva infatti indebitamente 496 euro al mese.

UN INCUBO

Ma non è tutto, perché dall'inizio dell'anno il marocchino ha rappresentato un vero e proprio incubo per negozianti e forze dell'ordine della Bassa Padovana. L'11 gennaio aveva collezionato un'altra denuncia, questa volta per lesioni personali, dopo aver aggredito una guardia giurata al centro commerciale Piazzagrande di Piove di Sacco: voleva sottoscrivere un contratto telefonico pur essendo senza documenti d'identità: al rifiuto del titolare del negozio di telefonia, ha perso la testa e, soprattutto, ha alzato le mani.

IL DASPO

Il 19 gennaio è stata invece la Polfer a colpirlo da Daspo urbano dopo averlo rintracciato e controllato alla stazione di Padova.

Serie di reati finita? Nemmeno per sogno. Il 2 febbraio è stato indagato dai carabinieri di Piove di Sacco perché si è introdotto in un immobile abbandonato rompendo una tapparella e creando un allacciamento abusivo alla rete elettrica. Il 7 febbraio, come se non bastasse, Atourabi è stato arrestato per danneggiamento, lesioni personali e tentato furto aggravato dopo esser stato sorpreso mentre provava a rubare in un supermercato di Piove di Sacco alcune bottiglie di birra. Ha scagliato le stesse bottiglie contro il personale e altri testimoni, ferendone due. Anche negli anni passati l'uomo aveva collezionato diverse denunce: nel 2017 la polizia lo aveva indagato per aver aggredito un uomo procurandogli lesioni e rompendogli un orologio.

È stato trasferito allo stesso centro di Ponte Galeria anche un camerunense di 24 anni, arrivato a Padova dal Belgio nel 2017 e titolare di permesso di studio fino ad agosto 2019. Il ragazzo è stato sorpreso da una Volante della polizia sabato notte alle porte del centro città dopo aver rubato una bicicletta. È bastato un rapido controllo per accertare che il suo permesso era scaduto e che il giovane aveva una decina di precedenti, sia per furto sia legati al mondo degli stupefacenti

Gabriele Pipia

