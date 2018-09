Rimpatri, la tela di Salvini con la Tunisia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA C'è un Salvini che attacca e uno che sceglie la via diplomatica. E mentre replica al «solito Macron» e «ai buonisti di sinistra», che criticano la politica migratoria italiana, tentando di isolare in Europa il nostro paese, si prepara all'incontro non facile che avrà oggi a Tunisi con il presidente Beji Caid Essebsi e con il suo omologo Hichem Fourat. Non facile perché l'obiettivo è complesso: cercare di ottenere più rimpatri ed espulsioni da un governo che rischia il colpo di Stato, e provare a superare i malumori...