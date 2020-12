ROMA Un piano per salvare l'extra cashback di Natale dal flop. Dopo i malfunzionamenti dell'app Io, a causa dei quali decine di migliaia di utenti non sono riusciti ad attivare i propri strumenti di pagamento (carte e app) prima dell'8 dicembre, quando il programma ha preso ufficialmente il largo ed è iniziato il conteggio degli acquisti, al ministero dell'Economia si studia una soluzione per evitare che una buona fetta dei partecipanti venga penalizzata nella corsa al cashback natalizio. È se da un lato a spingere sono gli esponenti grillini e una buona fetta del Pd, dall'altra a Palazzo Chigi frenano.

L'ipotesi del Mef sarebbe quella di rendere il cashback retroattivo per gli utenti che si sono iscritti in ritardo al programma, ovvero di consentire al sistema di conteggiare gli acquisti effettuati con carte e app prima della loro attivazione se successiva all'8 dicembre.

Al contrario oggi il sistema tiene conto solo delle spese eseguite con un dato strumento elettronico a partire dal giorno dopo in cui questo è stato attivato. Sono ora quasi 4 milioni i cittadini che si sono iscritti al cashback tramite l'app Io o i sistemi messi a disposizione dagli operatori che collaborano al piano Italia Cashless, tra cui Poste Italiane e Satispay. Considerato che l'app Io della Pubblica amministrazione è stata scaricata finora da circa 9 milioni di persone, oltre la metà di queste finora ha snobbato l'extra cashback di Natale. In palio fino a 150 euro di rimborsi, che a molti già sembrano un miraggio. Chi ha deciso di partecipare al programma, ma non si è riuscito a iscrivere prima della partenza, riceverà un cashback inferiore a quello che avrebbe ottenuto se tutto fosse filato liscio. Tecnicamente basterebbe un decreto per modificare il sistema di conteggio degli acquisti e tutelare chi è rimasto tagliato fuori dal programma per le colpe dell'app Io, che a quanto pare non era pronta a gestire migliaia di domande di acceso al secondo alla sua sezione portafoglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

