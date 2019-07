Rimborsi, via libera anche dal Garante della Privacy

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FONDOVENEZIA Rimborsi banche, via libera del Garante della Privacy. Ora si attendo solo il decreto che fissa i tempi per il via alle domande di al fondo Fir, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni e sbloccare definitivamente gli 1,575 miliardi a disposizione dei risparmiatori azzerati. In ogni caso serviranno 180 giorni alla Commissione per esaminare le domande, i primi risarcimenti quindi non arriveranno prima del 2020. Nelle scorse settimane il Garante e il Mef, a quanto apprende l'agenzia Adnkronos, hanno lavorato a stretto contatto...