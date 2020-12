IL CASO

ROMA Pronti, partenza, via. Anzi stop. L'app Io della Pubblica amministrazione è andata in tilt appena si sono aperte le porte del cashback di Natale: da ieri è possibile aggiungere le informazioni della propria carta nella sezione Portafoglio, ma l'elevato numero di richieste di accesso simultanee ha fatto capitombolare il sistema. E se il buongiorno si vede dal mattino, allora il successo del cashback di Natale, che prevede rimborsi fino a 150 euro per gli acquisti effettuati da oggi a fine mese con carte e app e rappresenta una sorta di prologo del piano Italia Cashless, non è scontato.

LE DIFFICOLTÀ

Se poi alle difficoltà dell'app Io, scaricata finora da quasi 7 milioni di persone, si sommano quelle dello Spid, necessario per attivare l'applicazione se non si ha la carta d'identità elettronica, le possibilità che il cashback conquisti tutti gli italiani si riducono ulteriormente: hanno aderito al Sistema pubblico d'identità digitale quasi 14 milioni di cittadini, ma gli over 65 sono appena il 10 per cento. Risultato? Per milioni di anziani i rimborsi sono un miraggio. Per offrire un'alternativa alla procedura di registrazione tramite Spid sull'App Io, Poste Italiane da oggi permetterà a tutti i titolari delle sue carte di eseguire la registrazione necessaria per la partecipazione al programma cashback direttamente sulle sue app, Postepay e BancoPosta. Per rientrare in possesso del 10 per cento di quanto speso da oggi a fine mese bisognerà fare almeno dieci acquisti con carte e app a dicembre fino a un massimale di 1.500 euro: verrà conteggiata pure la somma spesa per la benzina, è stato chiarito ieri. Al contrario, non valgono gli acquisti sulle piattaforme di e-commerce. Ma nel giorno in cui ha preso il via la registrazione per ricevere i rimborsi il sistema dell'app Io si è bloccato a più riprese lasciando in coda decine di migliaia di utenti. Si è creato un ingorgo digitale simile ad atri verificatisi quest'anno in prossimità di bonus e incentivi, come quando il sito dell'Inps ha dovuto chiudere i battenti perché impreparato a ricevere tutte le domande per il primo bonus autonomi per esempio. Questa volta però a cedere è stata l'app gestita da PagoPa, che opera sotto il controllo della presidenza del Consiglio e che ieri si è scusata per i rallentamenti. «Non ha ceduto l'app ma solo la sezione portafoglio, perché subissata dalle richieste degli utenti», hanno evidenziato i tecnici di PagoPa. Mentre Palazzo Chigi ha posto l'accento sui numeri record registrati ieri dall'applicazione di Stato quando i cancelli del cashback si sono aperti: «Cinque milioni di richieste, con picchi di circa ottomila accessi al secondo». Fatto sta che il piano con cui il governo punta a combattere l'evasione, oltre che a rilanciare i consumi, non sembra partito con il piede giusto. L'app Io è stata scaricata da quasi due milioni di persone dall'inizio del mese e proprio com'era successo in occasione del lancio del bonus vacanze, anche questo accessibile tramite l'applicazione della Pa, sta totalizzando in queste ore un numero di download fuori dall'ordinario. Solo ieri Io è stata scaricata circa mezzo milione di volte.

IL PERCORSO

La maggior parte delle attivazioni avviene tramite Spid, mentre quelli che usano la carta d'identità elettronica per dialogare con la app sono una minoranza. Il rischio che la fascia meno digitalizzata della popolazione venga esclusa dai rimborsi preoccupa anche le associazioni dei consumatori. Così Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori: «Con l'app Io e il ricorso allo Spid si esclude una fascia della popolazione, quella degli anziani, che più di ogni altra andrebbe accompagnata verso l'alfabetizzazione digitale». A gennaio il piano entrerà a regime con due rimborsi l'anno da 150 euro per chi spenderà almeno 1500 euro a semestre con carte e app e due super cashback da 1.500 euro per i primi 100 mila cittadini che faranno più transazioni.

Francesco Bisozzi

