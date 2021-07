Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOVENEZIA Altro dato pesante dei nuovi positivi Covid in Veneto, con 424 contagi in sole 24 ore, dopo i 425 della giornata di venerdì. Lo riferisce il bollettino della Regione. Dati di questa entità non si registravano dalla metà dello scorso maggio.I 424 casi positivi sono stati trovati a fronte di una massiccia campagna di tamponi, quasi 39mila, per la precisione 13.840 tamponi molecolari e 25.006 test antigenici rapidi. Il...