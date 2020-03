LA STRATEGIA

ROMA Mai più solo scaffali vuoti dei supermercati, turisti con la mascherina e spalti vuoti negli stadi. Non è questa l'Italia. Il contagio di un'immagine distorta che alimenta la psicosi può fare molti più danni al Paese, tra turismo ed export, del nuovo virus cinese. Soprattutto se l'Italia ha dimostrato di aver risposto con determinazione per contenere il virus e mettere in sicurezza italiani e turisti. Forse un po' meno per curare la comunicazione. E allora la seconda priorità del governo dopo la gestione dell'emergenza sanitaria e gli aiuti alle famiglie e all'economia, è tutta nel Pacchetto Italia, uno sforzo di comunicazione, e non solo, allo studio che renda giustizia all'immagine di un Paese maltrattato anche da improvvisate e avventate raccomandazioni di stop di alcuni governi esteri, da Mauritius alla Giamaica, da Israele all'Irlanda, fino ai più cauti Stati Uniti. Un trattamento in genere riservato ai Paesi colpiti dalla minaccia del terrorismo, da sommosse e guerre civili, o da eventi naturali della portata di uno tsunami. Ma l'Italia non è in guerra. Certo, c'è un'emergenza sanitaria, ma il Paese ha tutte le forze per gestire la sicurezza e lo sta facendo. Ecco perché dall'Enit a tutte le associazioni del settore turistico, da Federalberghi ad Assoturismo fino Federturismo Confindustria sono già al lavoro insieme al ministro Dario Franceschini per la campagna di reazione. Una campagna di promozione del Pacchetto Italia che scatterà appena sarà finita la più stretta emergenza, si spera entro pochi giorni.

Del resto, l'espansione dell'epidemia anche all'estero sta dimostrando che il problema non è solo italiano, o cinese o sudcoreano. E che l'allarmismo iniziale, secondo qualcuno, dell'Italia può servire a isolare presto il virus pagando subito un conto salato, ma evitandone uno ben più alto per l'economia, visto che il turismo rappresenta il 13% dell'intero Pil trainato per il 32% dalle esportazioni.

«Siamo ancora in una fase delicata: vanno rispettate le indicazioni del governo ed è importante che la fiducia nel controllo della situazione prevalga sull'isteria che spinge a cencellare prenotazioni anche a lungo termine», spiega Giorgio Palmucci presidente dell'Enit. Del resto, «la cancellazione in Germania dell'Itb, la più grande fiera internazionale del turismo, dimostra che il pericolo non è italiano». La road-map? «Stiamo già lavorando con le ambasciate per mettere paletti al comportamento schizofrenico di alcuni Paesi. Dopodiché, credo sia necessario un approccio europeo». Ma «dobbiamo anche essere pronti a reagire quando l'emergenza sarà rientrata per rilanciare l'immagine del Paese». Ci sono già delle idee «che approfondiremo con il ministro dalla prossima settimana. E naturalmente si partirà dalla promozione del turismo domestico. Perché anche gli italiani siano chiamati a reagire a certi trattamenti riservati ai nostri cittadini all'estero». Bisogna ricostruire la fiducia. E anche l'Ue deve fare la sua parte, avverte Confcommercio. Dopo la dilazione dei pagamenti e le misure d'intervento, la terza fase di aiuto per il turismo prevede «il rilancio dell'immagine del Paese», promette Franceschini. Pronto a curare il brand Italia, è il ministro degli esteri, Luigi Di Maio «con circa 600 milioni per l'export». Ma anche i comunicatori daranno una mano. «Il nostro Paese: raccontiamolo insieme, raccontiamolo meglio». dicono Luca Barabino per Barabino & Partners, Auro Palomba per Community, Giuliana Paoletti per Image Building in una pagina sui principali quotidiani offrendo «gratuitamente» competenze e supporto alle istituzioni per «costruire insieme un racconto diverso da ciò che stiamo vivendo».

Roberta Amoruso

