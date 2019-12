Rifugi, incontro tra gestori: «Serve portare acqua e gestire i reflui»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO Riunioni in alta quota. La Fondazione Dolomiti Unesco incontra i gestori dei rifugi. Una due giorni di approfondimento, scambio di idee e confronto ha coinvolto oltre una trentina di rifugisti il 28 e 29 novembre scorso in Val di Zoldo. L'occasione era il corso che ogni anno la Fondazione dedica agli eroi dell'ospitalità in alta quota. Si è parlato di marketing, di ospitalità, sì, ma anche di problemi. Perchè vivere sei mesi l'anno in vetta porta con sé difficoltà quotidiane. «Quest'anno il corso, oltre che formare i gestori di...