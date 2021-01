LE REGOLE

ROMA Un mandato a 360 gradi, che va dalla cooperazione tecnica su riforme settoriali a un vero e proprio affiancamento sulla preparazione o la revisione dei Piani di ripresa e resilienza dei vari Paesi. Qualcuno potrebbe pensare al ruolo della neonata task force europea come a quello di una sorta di troika; ma a parte il fatto che in questo caso la Ue è l'unico soggetto coinvolto, l'aiuto offerto dalla neonata struttura dovrebbe scattare su richiesta degli stessi Stati interessati. In continuità con quanto accaduto negli ultimi anni con il Programma di supporto alle riforme strutturali, che di fatto ha svolto un ruolo simile negli anni scorsi.

I COMPITI

La nascita del nuovo Strumento di supporto tecnico (Tsi la sigla in inglese) è dello scorso dicembre, con il via libera dei ministri europei alla proposta della Commissione; l'operatività dovrebbe scattare entro questo mese di gennaio, una volta formalizzato il passaggio all'Europarlamento. Cosa farà il Tsi? I suoi compiti sono delineati agli articoli 3 e 4 della norma che lo istituisce. L'obiettivo generale è «aiutare gli Stati membri a realizzare riforme per stimolare gli investimenti, aumentare la competitività e raggiungere una crescita economica sostenibile». Nello specifico vuol dire appunto collaborare sulla preparazione e la realizzazione di riforme e sulla definizione dei piano nazionali per il Next Generation Eu. Le possibili aree di intervento sono quanto mai ampie:finanza pubblica e fisco, riforme della pubblica amministrazione, della giustizia e della concorrenza, costruzione di un ambiente favorevole alle imprese, istruzione, sanità, politiche migratorie, politiche ambientali.

Insomma non ci sono praticamente limiti agli interventi che possono essere messi in cantiere con l'assistenza di questa struttura dedicata dell'Unione europea. In molti casi l'aiuto si potrà collegare ai programmi di riforma che i governi dovrebbero implementare in base alle raccomandazioni specifiche della stessa Commissione: raccomandazioni che valgono come linee guida per la messa a punto dei Recovery Plan.

GLI STRUMENTI

Anche gli strumenti possono essere i più vari e più o meno leggeri: dalla messa a punto delle strategie, all'invio di esperti, dalla raccolta di dati alla semplice organizzazione di seminari o di altre occasioni di analisi. In tutti i casi la richiesta deve partire dagli stessi Stati, che in situazioni particolari, possono anche aggiungere risorse proprie agli 864 milioni destinati dal bilancio europeo al Tsi per gli anni 2021-2027. Quali Paesi chiederanno l'assistenza? I precedenti, prima del rafforzamento della struttura parlano di progetti voluti soprattutto da Paesi dell'Est europeo o più piccoli, come Portogallo e Grecia. Ma ci sono anche eccezioni: l'Italia ad esempio (attraverso il ministero dell'Ambiente) aveva chiesto consulenza per la messa a punto di una riforma fiscale connessa alla necessità di rivedere gli attuali sussidi dannosi. È chiaro che farsi affiancare nella realizzazione delle riforme rende molto più facile per i governi ottenere il via libera europeo sulle riforme stesse, soprattutto in questa fase in cui l'accesso alle risorse del Next Generation Eu è la priorità.

IL RITARDO ITALIANO

Per il nostro Paese il percorso rischia di intrecciarsi con quello della crisi politica che si sta aggravando proprio nelle ultime ore. Ieri il ministro Gualtieri ha tentato di lanciare un messaggio rassicurante nel corso dell'incontro con Confindustria, da una parte ricordando che anche in questa fase sono in corso stretti contatti con l'Unione europea (ieri il ministro ha avuto un colloquio anche con l'omologo tedesco Scholz), dall'altra rinnovando l'impegno a risolvere il nodo della governance, che è poi quello su cui iniziarono a manifestarsi le turbolenze tra i partiti.

Luca Cifoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

