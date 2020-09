IL CASO

ROMA «Proseguendo sulla strada delle riforme», il Partito Democratico presenterà nei prossimi giorni in Parlamento «una proposta di riforma costituzionale per rafforzare l'impronta riformista dell'attuale maggioranza di governo». Così in una nota i dem spiegano cosa intendono fare dopo il loro Sì al taglio lineare dei parlamentari voluto dal M5S. I dem parlano di «una proposta organica» che consenta, «di ottenere due risultati: l'ottimizzazione e razionalizzazione della forma di governo parlamentare e il superamento del bicameralismo paritario». Una proposta sulla quale saranno raccolte le firme - come annunciato dal segretario del Pd Nicola Zingaretti - nelle Feste dell'Unità in corso, nei circoli, nelle piazze. La proposta del Pd prevede: «Introduzione, in analogia con il modello tedesco, dell'istituto della sfiducia costruttiva, nonché attribuzione al Presidente del Consiglio del potere di proporre al Presidente della Repubblica non solo la nomina bensì anche la revoca dei ministri. Inoltre «riforme in grado di rafforzare la stabilità dei governi». Al secondo punto si legge: «Valorizzazione del Parlamento in seduta comune, al quale sarebbero affidate competenze quali il voto di fiducia»; «la votazione di mozioni di sfiducia costruttiva; l'approvazione della legge di bilancio e del rendiconto consuntivo; l'autorizzazione all'indebitamento; la formulazione di indirizzi al governo nell'imminenza di riunioni del Consiglio Europeo; l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali; l'approvazione dei trattati internazionali».

Terzo passaggio la «differenziazione delle funzioni delle due camere, nel senso di prevedere che il Senato» «sia permanentemente integrato con la presenza di un Senatore per ogni Consiglio Regionale o di Provincia Autonoma». «In questo quadro - prosegue la nota - si avrebbe una parziale specializzazione sia del Senato (con il dieci per cento di rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome, ma anche dal fatto di detenere in esclusiva il potere di inchiesta, in materie concorrenti e federalismo. Alla Camera, alla quale verrebbe riservato il voto finale su tutte le leggi tranne quelle rientranti nelle già citate attribuzioni del Parlamento in seduta comune.

