«Riforma, Mose, Tav: guerra al Veneto Così si offendono cittadini e imprese»

Le pagine del nostro Gazzettino ogni giorno di più sembrano un bollettino di guerra. E davvero una guerra è in atto. Una guerra contro l'autonomia e contro il Veneto. Occorre partire, per descrivere il campo in cui si svolge il conflitto, dall'ultima intemerata del Ministro Toninelli che pretenderebbe che una nuova tassa per avere un Mose funzionante. Precisa che non dovrà gravare sui veneti, ma l'impressione rimane: a chi chiede autonomia si risponde con l'ipotesi di nuove tasse. Chissà se al Ministero ricordano la storia dell'opera,...