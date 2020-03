Lo stallo nell'Unione europea sugli Eurobond impatta sui Btp che venerdì sono tornati a perdere qualche posizione dopo l'apprezzamento dei giorni scorsi. L'impressione, sostiene un trader, è che la posizione dei Paesi della «Core Europe» (i falchi del Nord) siano usciti rafforzati. Sulla scadenza decennale i titoli di Olanda, Germania e Austria hanno evidenziato trend brillanti mentre Italia e Spagna sono rimaste indietro. Il Bund tedesco ha visto scendere il suo rendimento a -0,48%, ai minimi degli ultimi 10 giorni, dopo che nell'ultima settimane era arrivato a sfiorare la soglia dello zero. Anche sulle scadenze più brevi i titoli italiani hanno segnato il passo. Per l'Italia la notizia positiva è arrivata dall'asta dei BoT semestrali, che ha incontrato un buon interesse da parte del mercato (12,7 miliardi a fronte dei 7 miliardi assegnati). Martedì sarà la volta dell'asta sul medio e lungo termine con cui si chiuderà il primo trimestre del programma di emissione del Tesoro nel 2020. L'interesse è tutto per le aste di Btp a 5 e 10 anni che misureranno la tenuta del mercato primario di fronte agli scossoni del coronavirus. Molto dipenderà anche dallo stato delle trattative in corso a Bruxelles per trovare una mediazione. Negoziato che al momento è però tutto in salita.

