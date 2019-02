Rifiutò le nozze combinate e venne uccisa: familiari assolti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZABRESCIA Non ci sono prove e nemmeno testimoni. Per questo il tribunale distrettuale di Gujrat, nel Nord-Est del Pakistan, ha assolto il padre, il fratello, uno zio e la madre di Sana Cheema, la 25enne nata in Pakistan ma cresciuta a Brescia dove ha vissuto fino a dicembre 2017, uccisa in patria nell'aprile scorso.«Ha l'osso del collo rotto» stabilì l'autopsia, ma per i giudici, che fecero riesumare il corpo di Sana sepolto in tutta fretta dalla famiglia della giovane, nessuno degli undici indagati, quattro parenti stretti e altre...