Di qua il Lazio, di là la Sardegna: unite dal Tirreno, separate nella guerra dei numeri sui flussi di contagi che dalla movida della Costa Smeralda si spostano verso la Capitale e il suo territorio. Con Civitavecchia, dove arrivano continuamente navi e traghetti, che chiede controlli e l'amministrazione regionale sarda che rifiuta la nomea di isola degli untori. «Lockdown per noi? Credo sia uno scherzo, altrimenti saremmo all'assurdo» taglia corto il governatore Christian Solinas. Per il Lazio, sostengono da questa parte del mare, parlano i numeri: solo ieri la Regione ha registrato 137 nuovi casi di coronavirus, e più di uno su tre è legato al rientro dalla Sardegna, dove un vasto giro di giovani della Capitale, di ritorno in particolare da Porto Rotondo, è risultato positivo al test. Secondo il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, che ogni giorno vede sbarcare nella sua città circa 1.000-1.500 persone in arrivo dai porti sardi, bisogna eseguire il tampone ai turisti prima che partano: così ha chiesto in una lettera-appello ai ministri Paola De Micheli e Roberto Speranza. Ma Solinas ha chiuso la porta: «Spetta al governo, se lo ritiene, attivare questi test: per noi non è necessario».

