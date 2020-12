Ricorderemo il dolore, l'angoscia, la paura, la sofferenza, le giornate prigionieri in casa, gli affetti tenuti a distanza per difenderli dall'avanzata del virus. Ma il 2020 ci lascerà anche altro, che forse oggi sottovalutiamo, comprensibilmente, oscurato dalla violenza con cui Sars-CoV-2 ci ha attaccato. Abbiamo imparato a reagire, ad adattarci, ad apprezzare e a non dare per scontati i legami familiari anche quando erano racchiusi nel piccolo display di uno smartphone, nel corso di una videochiamata. Abbiamo migliorato il rapporto con la tecnologia, andando oltre la futilità quotidiana, ora siamo più bravi a lavorare e a studiare da casa. Torneremo in ufficio e a scuola, ma è stata decuplicata la velocità con cui ci siamo immersi nello smartworking e nella didattica a distanza. Ci tornerà utile anche in futuro, quando l'alternativa tecnologica sarà una scelta, non una condanna. Torneremo con entusiasmo a teatro e al cinema, ma ora sappiamo scegliere, senza subirli, i contenuti culturali che attingiamo dalle piattaforme dello streaming. Ancora più importante: la medicina e la ricerca, in questo anno maledetto, hanno saputo correre più forte del vento, i traguardi raggiunti con la tecnologia dell'mRna saranno utili per curare altre malattie. Racconta una ricercatrice: «Le guerre lasciano dolore e distruzione, ma a volte fanno sviluppare nuove tecnologie che si rivelano utili in tempo di pace; allo stesso modo il 2020 ci consegna armi importanti per difendere la nostra salute, grazie a investimenti enormi sulla ricerca che non ci sarebbero mai stati, in così poco tempo, senza il coronavirus». L'Europa ha ridotto il rigore delle regole dei bilanci. Ha ritrovato una compattezza che pareva perduta, proprio nell'anno del divorzio dal Regno Unito. Il terribile 2020 ci ha cambiato per sempre, ma ci farà apprezzare un bacio, un abbraccio, un viaggio, una cena con gli amici al ristorante.

