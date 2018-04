«Riconoscimento importante, ma la legge è ancora inesistente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Camilla Seibezzi, ex consigliere comunale di Venezia, e mamma non biologica di un figlio avuto con una donna. Da quando le due si sono separate la legge riconosce solo la madre biologica.Nuova chance con la scelta del sindaco di Torino?«È un passo importante, va apprezzato il coraggio di questo sindaco che ha compiuto un atto che può porre la base di un riconoscimento genitoriale che ancora non c'è, perché la legge è carente. Apprezzo lo sforzo di Chiara Appendino che ha fatto registrare all'anagrafe entrambi i cognomi delle madri di un...