Ricatto sexy: «Condannatemi a due anni»

IL CASOPADOVA Aveva detto di essere finita in una trappola. Di non aver mai preteso 150mila euro dal suo ex amante e datore di lavoro. Ma ora Sara Andretta, bionda trevigiana quarantunenne, occhi penetranti e passione per i tacchi alti e le borse griffate, sembra aver cambiato idea. O, almeno, strategia di difesa. Il suo avvocato, Filippo Giacomello, ha chiesto infatti di patteggiare una condanna di due anni per estorsione. Sarà il Gup del tribunale di Padova a decidere se accogliere o respingere la richiesta. L'udienza è già stata fissata...