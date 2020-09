RICATTI HARD

VENEZIA Da un paese della provincia di Padova, tra la Saccisica e la Riviera del Brenta, un ventiseienne studente di informatica aveva adescato ragazzine da tutta Italia con la solita storia dei provini per il cinema o la televisione. E poi le ricattava chiedendo l'invio di immagini sempre più spinte. Il giro è diventato sempre più grande, ma la vittima preferita era una minorenne che si trovava a pochi chilometri da casa sua.

Ora la parabola di Andrea Zuddas è arrivata al capolinea. Ieri il giudice Marta Paccagnella lo ha condannato a 17 anni di reclusione, senza contare i risarcimenti alle parti civili che si sono costituite. Nel 2017 era stato condannato a 2 anni e 4 mesi per un solo caso, il più importante, ed è ancora in corso un processo parallelo, con 64 capi d'imputazione e 59 presunte vittime di fronte a un altro giudice sempre a Venezia per il quale il Pm ha già formulato una richiesta di condanna a 10 anni. Il giovane ha sempre sostenuto di essere stato vittima di un attacco hacker e quindi di essere vittima di un errore di persona.

LA VICENDA

L'uomo, all'epoca studente al Bo, è stato anche condannato a risarcire le famiglie di due ragazze che si erano costituite parte civile nel processo: a loro il giudice ha stabilito una provvisionale di 65mila euro e 20mila euro, condannando l'imputato al pagamento delle spese legali sostenute dalle famiglie delle vittime. Il processo riguarda fatti del 2015: 17 vittime di cui 15 minorenni e 31 capi di imputazione, dei quali 4 nei confronti di una allora sedicenne che aveva preso di mira anche lo scorso anno dopo aver avuto la prima condanna. È stata proprio la famiglia di questa ad aver ricevuto la provvisionale più importante, anche se gli avvocati Pascale De Falco e Serena Picin hanno chiesto un risarcimento ben maggiore: 250mila euro. Questo processo è il terzo a carico del 26enne originario di Fossò, paese in provincia di Venezia e poi stabilitosi ad Arzergrande, nel Padovano.

LA TECNICA

Il giovane aveva in qualche modo approfittato dell'ingenuità altrui improvvisandosi selezionatore per aspiranti attrici. Con la scusa di provini e cast, chiedeva alle ragazze di mandargli delle loro foto in cui apparivano svestite. Poi pretendeva scatti sempre più hard con la minaccia di pubblicare online le prime immagini. Forse era cominciato come un gioco, ma poi è iniziata una spirale che ha portato alcune ragazze all'esasperazione e alle prime denunce. In questo procedimento deve rispondere di adescamento di minore, pornografia minorile, violenza carnale e diffamazione per aver pubblicato alcune immagini online ai danni di una ventina di ragazze.

L'ACCUSA: 20 ANNI

Il pubblico ministero Elisabetta Spigarelli aveva chiesto una condanna senza sconti: 20 anni. Mentre la difesa - rappresentata, dopo vari cambi di legale, da due esperti di diritto informatico, gli avvocati David D'Agostino e Michele Monti - aveva sostenuto l'innocenza del giovane che sarebbe stato vittima di una sorta di hackeraggio. Prima di pronunciarsi, il giudice aveva disposto una perizia sull'unico cellulare che non era già stato visionato. La Procura non ha mai creduto a questa versione: le ragazzine molestate dopo l'arresto non erano state più tormentate.

L'ALTRO PROCESSO

Altri particolari emergono dal processo ancora in corso. Secondo la Procura (il Pm è la stessa), Zuddas avrebbe creato su Facebook una serie di specchietti per le allodole, aprendo pagine dal titolo Ragazze per concorsi, Taggo gente bellissima, La Sfida delle foto.

Attenzione dunque, a questi titoli ammiccanti: spesso il sogno di celebrità è destinato a diventare un incubo.

Michele Fullin

