Ricatti alla Juventus per il business biglietti arrestati i capi ultrà `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAROMA Ricatti ed estorsioni. Le minacce dei capi ultrà alla Juve diventano concrete in due riunioni del giugno del 2017: sono stati tagliati i biglietti gratuiti e gli omaggi, comincia la pesantissima vendetta. Il gip Rosanna Croce che ha mandato in carcere i vertici del tifo organizzato, definisce una «pesantissima attività estorsiva» nei confronti della società bianconera quella messa in atto dai dodici indagati. I protagonisti sono volti notissimi della curva sud. Se non otterranno i privilegi di sempre metteranno la società...