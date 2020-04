IL SEQUESTRO

UDINE Introvabili e sempre più costose da quando è cominciata la pandemia del Covid-19. Le mascherine sono diventate un bene di prima necessità e chi specula sui prezzi rischia di incappare nel reato di manovre speculative su merci. La Guardia di finanza della Compagnia di Latisana ne ha sequestrate 6.816, la maggior parte delle quali era stata messa in vendita con un ricarico del 400%.

LA DENUNCIA

I legali rappresentanti di due società che gestiscono ferramenta tra le province di Udine, Pordenone e Venezia sono stati denunciati (l'articolo 501 bis del Codice penale prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 516 a 25.822 euro). La Procura di Udine - è il primo provvedimento del genere in Friuli Venezia Giulia - ha disposto la vendita coatta delle mascherine al prezzo di vendita (0,75 centesimi) a enti impegnati nel contrasto della diffusione del coronavirus. E ieri i finanzieri hanno portato le mascherine (un modello chirurgico, monouso) direttamente nella sede della Protezione civile a Palmanova.

RICARICO ECCESSIVO

I dispositivi di protezione sono stati sequestrati nell'ambito dei controlli avviati dal Comando provinciale delle Fiamme Gialle per contrastare le pratiche commerciali scorrette durante l'emergenza Covid-19. A Latisana i finanzieri hanno scoperto che una ferramenta vendeva mascherine chirurgiche monouso a 3,50 euro a fronte di un prezzo d'acquisto di 0,75 centesimi. Secondo la Procura, il caso rientrerebbe in quelle forme di manovre speculative sulle merci di prima necessità, perchè tali sono diventati dispositivi di protezione individuale. Da qui la decisione della Procura di venderle a chi presta assistenza della popolazione civile.

IL VENDITORE

Tra le mascherine chirurgiche sequestrate ci sono anche le 1.600 poste in vendita dalla Pontarolo Commerciale nei suoi punti vendita di Cervignano (Udine), Cordovado (Pordenone) e Portogruaro (Venezia). Ma Andrea Pontarolo è sereno: le mascherine gli sono costate 1,5 euro, a cui va aggiunto il 22% di Iva. «Ho la coscienza tranquilla - spiega Pontarolo - abbiamo fatto il ricarico secondo gli studi di settore applicando il range minimo. Ma il problema non sono le mascherine, ma i rifornimenti. Io, ad esempio, ho finito i guanti: non si trovano e il fornitore me li propone a prezzi maggiorati del 60/70%. Per non parlare dell'alcol e delle confezioni di amuchina. A quanto li devo porre in vendita? Ho rinunciato a rifornirmi, basta, non posso rischiare». Spiega che anche il suo rifornitore tradizionale di mascherine ha sospeso l'importazione dalla Cina. «Anche per lui i costi sono aumentati - afferma Pontarolo - con il rischio che il carico venga poi bloccato in dogana e requisito per questioni di necessità». Le mascherine di Pontarolo - spiegano i finanzieri - sono state sequestrate perchè al momento del controllo non era stato possibile reperire nell'immediatezza la documentazione di acquisto. Se dovesse emergere un quadro diverso rispetto a quello ipotizzato dagli inquirenti, la società sarà indennizzata al prezzo di costo.

