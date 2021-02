LO SCONTRO

ROMA «Il nostro no a Draghi avrà un seguito. Ci sono idee e numeri, se ci cacciano faremo opposizione con un nostro gruppo». A meno di 72 ore dal voto di fiducia al Senato, il Movimento 5 stelle è una polveriera. Né la consultazione su Rousseau né i «tentativi di convincere gli indecisi» portati avanti dal reggente Vito Crimi nell'infuocata riunione di sabato notte sembrano aver ricucito lo strappo. Anzi, nelle ultime ore continuano ad infoltirsi le fila dei no.

NIET

Ai niet dei senatori Dessì e Morra, e all'uscita dal partito del deputato D'Ambrosio, ieri si sono aggiunti quelli - telefonati - del deputato Pino Cabras e del senatore Mattia Crucioli. Ed è proprio quest'ultimo a confessare i tentativi di provare la formazione di un gruppo autonomo dentro Palazzo Madama. «Se come preannunciato da Crimi e compagnia bella - spiega Crucioli - mercoledì chi avrà votato in difformità dalla linea del Movimento sarà espulso, noi un secondo dopo proveremo ad organizzarci». Gli interessati veri al progetto, spiega un altro dei senatori noti per la propria opposizione, «in questo momento sono più di 10 ma meno di 15». «Tredici» spara secco un altro grillino. Qualcuno in realtà balla ancora su una posizione di dubbio, diviso tra la storia d'amore vissuta con i 5 stelle e «la sua nuova identità politica», in cui trova difficile riconoscersi. Un'indecisione su cui Crimi sabato ha provato a costruire la sua linea difensiva, scaricando le colpe del ridimensionamento grillino nel nuovo governo e della mancata realizzazione del «super-ministero della Transizione ecologica» sulle scelte e sui modi di fare di Mario Draghi. Ma le varie excusatio dei governisti (un esecutivo nato «alla cieca» oppure il neo-ministro Roberto Cingolani è un nome fatto da Beppe Grillo, che ieri si è limitato a twittare «now the environment, whatever it takes») non sembrano avere grossa presa sui ribelli. Tanto che alla fine i voti contrari mercoledì potrebbero essere più dei prospettati.

La base che ci sta lavorando, per qualcuno con la regia di Alessandro Di Battista, è quella della fronda anti-Renzi venuta fuori prima che la crisi di governo diventasse realtà. Stando a questa ricostruzione tra i senatori pronti a «unirsi per essere più efficaci» quindi ci sarebbero ad esempio (accanto a Morra, Crucioli e Barbara Lezzi, che ha chiesto una nuova votazione su Rousseau, senza ricevere ancora risposte in merito) Elio Lannutti, Orietta Vanin, Bianca Laura Granato, Luisa Angrisani, Rosa Silvana Abate. «Ma - spiega Crucioli, che precisa di «non voler tirare nessuno per la giacchetta» - in caso di espulsione contiamo di mettere insieme coloro che avevano perplessità o avevano indicato la volontà di non votare la fiducia».

ASTENSIONE E VICE

Intanto ieri sera, su Facebook, Davide Casaleggio ha invitato «chi si sente il disagio nel sostenere questo Governo» a percorrere «la scelta dell'astensione». Un'ipotesi che però non è ben vista da tutti i governisti. «Per qualcuno sarebbe potuto essere un punto di incontro - spiega il deputato Giovanni Aresta - ma non ci sono i margini, per noi sarebbe un problema politico». Bruciata anche questa carta, tra le cartucce a disposizione dei governisti che non vorrebbero vedere smembrarsi il Movimento, resta solamente quella del completamento della squadra di governo. Magari il dialogo diventerà più semplice «con qualche sottosegretario al posto giusto, che riequilibri agli occhi dei ribelli la situazione» spiega un deputato 5s. Il punto è che le nomine, con buona probabilità dettata da una prassi consolidata, arriveranno solo dopo il voto di fiducia di mercoledì e giovedì alla Camera. Quando potrebbe già essere troppo tardi.

Francesco Malfetano

