VENEZIA Sorpresa di Pasqua: «Dopo l'ultimo decreto il lockdown non esiste più, con la nuova ordinanza la strategia cambia». Luca Zaia non aspetta di rompere il maxi-uovo di cioccolata (e di beneficenza) che tiene sul tavolo, per annunciare la svolta sulle misure di contenimento ai veneti che lo ascoltano, ora che il Governo ha dato il via libera allo sblocco produttivo dopo Pasquetta di altri 90 codici Ateco. Fra oggi e domani la Regione emanerà infatti un nuovo provvedimento, destinato a sostituire quello che da tre settimane impone il rispetto dei 200 metri da casa per l'attività motoria e per l'accompagnamento del cane: «Il testo si concentrerà sui dispositivi più che su alcune restrizioni che, alla luce di quello che sta accadendo, non hanno più ragione di esistere».

Il terreno è scivoloso, tanto che il deputato dem Alessandro Zan entra sul leghista a gamba tesa: «Come può Zaia dichiarare pubblicamente subito prima del ponte pasquale che il lockdown non esiste più? Le sue parole sono irresponsabili, soprattutto nelle ore precedenti a due giorni che si prospettano critici e di difficile gestione da parte delle forze dell'ordine». Ma il governatore ne fa una questione di realismo: «Con la ripresa di queste nuove filiere, si arriva a un'apertura del 50-60%, quindi il lockdown è finto. Ma se anche fosse solo il 10%, non sarebbe comunque lockdown. Quello vero l'abbiamo fatto e i risultati si sono visti. Adesso invece rimane solo una riserva indiana dei poveri che non possono riaprire. Per esempio la filiera della moda, la prima in Italia per fatturato. È dura spiegare a Rosso o a Benetton che apre Fincantieri, ma non uno stabilimento che produce jeans o magliette».

Se questa è la situazione, le regole cambiano. «Martedì dice Zaia il Veneto non sarà più quello di oggi, nel senso che le misure saranno impraticabili, vista la mole di riaperture che ci saranno. Il tema degli assembramenti e dell'isolamento fiduciario, che abbiamo voluto intraprendere, non esiste più. A questo punto programmo sapendo che non c'è più il lockdown e mi concentro sulla protezione dei cittadini. Non sono contrario alle aperture, ma bisogna farlo a rischio zero, o quasi. E i dispositivi, come abbiamo visto dai dati, se ce li hai, funzionano. Il problema a questo punto è capire se ci saranno per tutti i lavoratori. Se non si liberalizzano le forniture, per martedì mattina non basteranno quelle che ci sono attualmente in giro». Nella consueta diretta all'ora di pranzo, Zaia non aggiunge molto altro sui contenuti della nuova ordinanza, perché non ha ancora la certezza di poter mettere nero su bianco l'imposizione a cui pensa, che al momento lancia solo come ipotesi: «Se fossero reperibili, sarebbe fondamentale prevedere l'obbligo di mascherine in tutto il Veneto. Averne in massa sul mercato eviterebbe anche impennate dei prezzi, su cui so che la guardia di finanza sta svolgendo controlli, che possono essere fatti anche dalla polizia municipale. In tempi di pace una mascherina valeva 25-30 centesimi. Sento dire che adesso vengono chiesti anche 9 euro: questo è gravissimo, altro che la farsa del caffè in piazza San Marco, qui si sta speculando sulla salute».

Zaia è dunque determinato ad andare avanti, anche se avrebbe preferito un coinvolgimento delle Regioni già nel decreto varato dal Governo. «Avevo chiesto l'avvio di una fase sperimentale fino al 3 maggio ricorda per la riapertura di molte imprese candidate a essere testate come modello. Per questo avevo anche sostenuto la necessità di lasciare libera l'attività dei laboratori privati, in modo da dare la patente di immunità ai lavoratori. Ma questo non è stato recepito. Così già ora c'è più gente per strada perché, con la modalità del silenzio-assenso sulla deroga, molti hanno aperto. Però i cittadini non devono pensare che il contagio sia finito e che possono tornare a fare baldoria, altrimenti i numeri dei decessi tornano ad aumentare». Perciò il governatore sa di dover calibrare l'ordinanza in modo da non far abbassare la percezione del rischio. «Le regole di polizia sanitaria ribadisce Zaia ci insegnano che il lockdown c'è o non c'è: la via di mezzo è comunque un'apertura. Allora dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia la realtà, per cui si apre mettendo in condizione i cittadini di essere completamente protetti rispetto a mani, bocca e naso. Quindi lo dico agli imprenditori: se non avete i dispositivi e non garantite le distanze, soprattutto negli spazi chiusi, non riaprite». Eloquente, al riguardo, è l'avviso finale ai naviganti: «Confermo che gli Spisal lavoreranno appieno per i controlli, sempre».

