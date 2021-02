LA POLEMICA

BELLUNO «Fissare la data di apertura degli impianti a fune e delle piste da sci al 5 marzo è una beffa. È una data che per noi non ha senso, è come se al mare lasciassero aprire il 5 settembre», sbotta Reno Minella, presidente della sezione Veneto della Associazione nazionale esercenti funiviari, nel commentare il nuovo rinvio dell'inizio attività di queste strutture, deciso dal governo. «Per noi questa stagione è game over, i giochi sono finiti. Il 5 marzo qualcuno aprirà comunque, se si potrà, se la sera precedente non ci diranno di nuovo di no, come è accaduto questa volta, a poche ore dall'avvio, ma di certo non servirà per i bilanci delle nostre aziende. Anche se avessimo davvero potuto aprire il 17 febbraio, non avrebbe coperto le perdite di questa stagione, non avrebbe compensato la chiusura all'Immacolata, a Natale, durante le settimane bianche, a Carnevale. Ci avrebbe soltanto messo in condizione di far sciare la gente, di dare soddisfazione agli appassionati. Avremmo comunque aperto solamente per la clientela veneta, a causa del blocco fra le regioni, che permane».

Incassata anche questa disillusione, gli impiantisti guardano avanti: «Ora servono i ristori, devono subito erogare gli indennizzi. Sono fondamentali, dopo questo trattamento poco rispettoso, per scusarsi di come si sono comportati nei nostri confronti. I ristori serviranno per traghettarci sino al prossimo 1 dicembre, alla nuova stagione invernale, che speriamo possa partire regolarmente. In quella estiva è già una fortuna se ci paghiamo le spese, se tutto va bene. Gli incassi si fanno l'inverno».

Sui passi che hanno portato all'ennesimo blocco delle funivie, Minella riassume: «Noi avevamo fatto tutto quello che aveva indicato il precedente Decreto del presidente del consiglio. Era stato predisposto un protocollo, che Luca Zaia aveva firmato, come presidente del Veneto. Conteneva le linee guida per accogliere gli sciatori in sicurezza, come il contingentamento delle persone, per ogni comprensorio. Era stato elaborato assieme da Anef e Regione, sostenuto dal presidente Zaia. Sabato 13 febbraio ci hanno dato il via libera alla riapertura, dal 17, e tutti avremmo aperto, tranne gli impianti di Cortina, fra Tofana e Cinque Torri, impegnati nei Campionati del mondo di sci alpino, che sarebbero arrivati dopo la conclusione dell'evento, il 21 febbraio».

«Avevamo deciso di aprire per spirito di sacrificio - continua Minella - , ben consapevoli che avremmo accentuato il disavanzo di questa stagione, non certo risanato le perdite. C'era la voglia di dare il segnale che la montagna è viva e vuole ripartire. Era un impegno nei confronti delle nostre maestranze, a casa da un anno. Sarebbe stato un gesto fatto in accordo con tutta la filiera, che soffre: rifugi, alberghi, ristoranti, maestri di sci, noleggi di attrezzature. Poi è arrivata la doccia fredda, domenica sera, quando abbiamo assistito all'ennesimo tira e molla del governo nei nostri confronti». Nella nebbia che avvolge la montagna, a questo punto gli impiantisti chiedono di vederci chiaro: «Vogliamo capire cosa intende fare il governo. Persa definitivamente tutta la stagione, ora servono subito i ristori, per non franare».

Marco Dibona

