LA RIPRESA

VENEZIA Pressing delle Regioni sul Governo per anticipare la ripresa delle attività al 18 maggio e, per i negozi al dettaglio, già dall'11. Tra quelle che buttano la palla ancora più avanti ci sono il Veneto e il Friuli Venezia Giulia: «Noi siamo pronti ad aprire tutto subito, fatti salvi gli indicatori sanitari e le regole note», dice il governatore Luca Zaia; «La proposta non vuole essere provocatoria, ma responsabile», concorda l'omologo Massimiliano Fedriga. Alla fine della Conferenza Stato-Regioni, il risultato è un pareggio, raggiunto con la mediazione del leader dei presidenti Stefano Bonaccini: il ministro Francesco Boccia respinge l'idea di una ripartenza del commercio da lunedì prossimo, ma annuncia «possibili differenziazioni regionali nelle riaperture, anche in base alle linee guida dell'Inail», fra dieci giorni esatti.

IL DOCUMENTO

Al termine della videoconferenza nazionale di ieri, i presidenti hanno sottoscritto un documento unitario con cui chiedono a Palazzo Chigi che «entro il 17 maggio» venga adottato un nuovo decreto «con il coinvolgimento delle Regioni per consentire alle Regioni stesse di procedere autonomamente, sulla base delle valutazioni delle strutture tecniche e scientifiche dei rispettivi territori, a regolare le riaperture delle attività», nel rispetto dei paletti fissati «dagli specifici protocolli di sicurezza» e lasciando allo Stato «la competenza sulla mobilità interregionale». Inoltre i governatori auspicano di poter «procedere ad anticipare la riapertura dei settori del commercio al dettaglio» dall'11 maggio. Il fronte è politicamente trasversale: dal centrosinistra di Enrico Rossi («Per la Toscana la richiesta di una contenuta e controllata riapertura del settore commerciale è basata sui dati epidemiologici e sulle qualità e sull'efficacia del suo sistema sanitario»), al centrodestra di Giovanni Toti («Finiamola con questo tira e molla: il premier Conte cambi le leggi e noi Regioni siamo pronte. La Liguria è stata la prima a chiudere e ora non può più aspettare»). Così come bipartisan è il mandato a Bonaccini di presentare un emendamento che rilancia le elezioni a luglio.

I TONI

I partecipanti alla seduta descrivono uno Zaia particolarmente severo nei toni, facendo presente che le Regioni hanno «sempre tenuto una condotta di leale collaborazione con il Governo», al punto da dare «il parere favorevole a tutti i decreti», ma che adesso si sentono «prese in giro» perché «con l'80% del territorio aperto il problema non possono essere i barbieri», né tanto meno «un negozio di 40 metri quadri quando sono aperte fabbriche da 1.000 dipendenti». La sollecitazione del Veneto è ad attuare «il modello tedesco, per cui lo Stato delega le riaperture alle Regioni, mantenendo il potere di intervenire in senso restrittivo» in caso di ripresa dell'epidemia.

Una linea ribadita anche da Fedriga, a margine della riunione: «Trovo personalmente molto difficile giustificare la scelta del Governo di permettere l'apertura a aziende con tremila dipendenti e imporre la chiusura a un negozio di borsette. Non abbiamo certezza sull'evoluzione di un possibile aumento contagi, ma questo non sarà certo determinato dall'apertura del negozio di borsette: temo molto di più il possibile mancato rispetto delle regole di distanziamento, laddove ci sono migliaia di lavoratori gomito a gomito». Ad ogni modo il Friuli Venezia Giulia ha precisato che le serrande devono alzarsi non solo negli esercizi di vicinato, ma anche nei centri commerciali: «Si dovrà organizzare in modo differenziato rispetto alla tipologia, ma se ci sono delle regole, chi le rispetta può aprire».

I PARAMETRI

Cruciale sarà questa settimana. Da lunedì scorso e fino a domenica prossima è in corso infatti il monitoraggio delle Regioni, chiesto dal ministero della Salute, sul rispetto di 21 parametri ricompresi in tre aree: l'andamento epidemiologico, la tenuta dei servizi sanitari e la capacità di accertamento diagnostico. Su quest'ultimo aspetto i numeri del Nordest indicano una capacità di laboratorio, misurata su mille abitanti, più che doppia rispetto al resto d'Italia e mirata qualitativamente su soggetti esposti come i sanitari («negli ospedali ogni 10 giorni e nelle case di riposo ogni 20», ribadisce Zaia). Puntualizza però il sottosegretario Achille Variati, in linea con i colleghi Andrea Martella e Pier Paolo Baretta: «Questo è solo uno degli indicatori. Ma se alla fine dell'analisi una regione come il Veneto si posizionerà nella zona bassa dei due algoritmi, che misurano la probabilità e l'impatto del rischio, potrà riaprire in tempi molto brevi. È una sciocchezza, detta in malafede, quella secondo cui il Governo sarebbe il cattivo che vuole tenere ancora chiuso e la Regione è la buona che vuole aprire tutto. L'obiettivo della ripartenza accomuna tutti: anche noi intendiamo fare in fretta, ma con ragionevole sicurezza. Per questo entro il 13 maggio saranno date le linee-guida per i servizi alla persona».

Angela Pederiva

