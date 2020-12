L'EMERGENZA

BELLUNO Anche ieri è stata una giornata di interventi a raffica per i vigili del fuoco alle prese con i danni del maltempo dei giorni scorsi, in tutto il Bellunese. Tetti di garage, tensostrutture e baracche, collassati sotto il peso della neve e metri cubi di coltre bianca da rimuovere da case e edifici. Una ventina circa i soccorsi effettuati nella giornata di ieri, che si vanno ad aggiungere ai 130 dei due giorni precedenti, portando a 150 gli interventi in quest'ultima ondata di maltempo. Un garage è collassato su un'auto a Ponte nelle Alpi, il tetto di un capannone è crollato su un deposito attrezzi di un'azienda agricola a santa Giustina. I vigili del fuoco poi hanno recuperato la vettura, un pick up, che era stata travolta da una slavina in Val Visdende a Santo Stefano: miracolato il conducente, un 83enne del luogo che era riuscito a mettersi in salvo e poi, dopo chilometri di strada a piedi, a chiedere aiuto.

LA VIABILITÀ

Dopo le polemiche dei giorni scorsi ieri le strade non hanno dato problemi. Veneto Strade con lavori a tempo di record ha riaperto al transito i Passi Pordoi, Giau e la SP 49, ovvero il collegamento Cortina - Carbonin. Sempre aperti Staulanza Duran e Cibiana, chiusi ancora gli altri passi. Ancora chiusi Valparola, Fedaia, Cimabanche, Falzarego.

METEO

Il rischio valanghe continua a restare marcato. La neve al suolo sfiora i 2 metri a monte Piana, Misurina (1,87 cm). A Cortina 1 metro e 23, 1,60 a Casera Coltrondo. E le previsioni non sono buone. «L'inizio del 2021 - spiega Arpav - sarà caratterizzato da un ulteriore perturbazione che porterà ancora copiose nevicate su Dolomiti e Prealpi. Si tratta ormai del terzo episodio in un mese in cui si verificano nevicate molto significative in montagna: sabato 5 e domenica 6 dicembre le nevicate sono iniziate a quote relativamente basse; lunedì 28 dicembre la neve è caduta copiosa anche fino a tutti i fondovalle prealpini». «La nuova perturbazione - dice Arpav - interesserà la regione a partire dalla mattinata di venerdì 1 e la sua fase più consistente dovrebbe essere tra il pomeriggio di venerdì 1 e la serata di sabato 2. La neve cadrà inizialmente anche a bassa quota: intorno a 800-1000 m sulle Prealpi nella giornata di sabato, mentre sulle Dolomiti le nevicate potranno localmente continuare anche quote più basse».

Olivia Bonetti

