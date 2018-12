Rialto, il grande vecchio sorvegliato con i sensori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Il paziente è in ottima forma, ma ha un bel gruzzolo di anni sul groppone; va tenuto sotto controllo di qui all'eternità. Il nostro magnifico vecchietto, straordinario monumento conosciuto urbi et orbi come il Ponte di Rialto, in effetti ha già visto centinaia di primavere; classe 1591, porta splendidamente la sua età - molto meglio di tanti colleghi più giovani in giro per il mondo - ma dopo il restauro che lo ha rimesso a nuovo deve essere monitorato perché, come succede a noi umani, anche in ambito di conservazione dei...