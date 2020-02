IL FOCUS

ROMA Rfi è una realtà molto profittevole. La società che gestisce la rete ferroviaria italiana è un po' il bancomat delle Fs, che da una parte paga i pedaggi e dall'altra incassa i dividendi, visto che la controlla. Solo nel 2018 ha messo a segno un risultato positivo per 274 milioni, l'anno primo i profitti avevano toccato quota 261 milioni, mentre nel 2016 si erano attestati a 181 milioni. Conti alimentati dai pedaggi pagati da tutti i treni che sfrecciano sui suoi binari. Sia le Freccie che i convogli di Ntv-Italo versano nelle casse di Rfi, che garantisce la manutenzione e i controlli di sicurezza. «Da quando è partita la concorrenza - spiega l'economista Andrea Giuricin - la società ha realizzato circa 1,4 miliardi di utili». Una cifra di tutto rispetto. Forse perfino eccessiva. In molti si chiedono se, viste alcune criticità che si sono manifestate, non sarebbe stato più opportuno destinare una parte degli utili in nuovi investimenti nella manutenzione e nella formazione del personale che fa i controlli sui binari. Del resto è stata la stessa Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria a sollecitare un impegno maggiore su questo fronte, che è poi il core business della società. Per la verità da tempo anche altri operatori ferroviari, Italo e quelli che si occupano di merci, pensano che Rfi, operando come società terza, dovrebbe chiudere i bilanci in pareggio, destinando tutti i profitti agli investimenti. Sul fronte opposto ovviamente Fs che, insieme al Tesoro, la pensa in maniera diversa. Non è un caso comunque che Rfi, ben prima del tragico incidente di Lodi, e su impulso propio del nuovo ad di Fs Gianfranco Battisti, abbia deciso di implementare al massimo lo sforzo per verifiche, controlli e nuovi cantieri. Il piano da qui ai prossimi 5 anni mette in campo 10 miliardi, triplicando le risorse per ridurre i rischi e ammodernare il network. Un segnale che dimostra, secondo i sindacati, come si cerchi di recuperare il tempo perduto. Nel mirino c'è sopratutto il vertice di Rfi, ovvero l'ad Maurizio Gentile, che del resto è in scadenza. «Il triennio appena trascorso - sottolinea Andrea Pelle del sindacato Orsa Trasporti - oltre ai fatti di cronaca noti a tutti, è stato costellato da segnali inequivocabili del progressivo degrado del sistema di sorveglianza e di manutenzione degli apparati infrastrutturali ferroviari». Certo - si spiega, e sono d'accordo anche Cgil, Cisl e Uil - è sbagliato affermare che i treni sono meno sicuri, la rete ferroviaria nazionale era e resta tra le più garantite in Europa.

Il rischio zero ovviamente non esiste. Ma l'Orsa chiede di cambiare passo e di farlo subito. Bisogna - spiega ancora Pelle - rivede l'intero ciclo della manutenzione di Rfi, mettendo mano alla organizzazione del lavoro visto che che non si riesce più a contenere l'incremento dei treni che circolano sulle linee commerciali. Ci attendiamo che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti agisca in fretta e favorisca la riorganizzazione del servizio di manutenzione dell'infrastruttura della rete ferroviaria, cambiando i vertici. «C'è l'impegno dell'azienda - affermano infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fast Ferrovie, UGL AF e Orsa - a riconvocarci per avviare il confronto richiesto sugli investimenti in tecnologia e sicurezza».

Umberto Mancini

