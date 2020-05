Il contraccolpo della fine del lockdown ancora non c'è, ma tenendo conto che le valutazioni diffuse ieri dalla cabina di regia analizzano dati fermi al 24 maggio, servirà ancora tempo per comprendere se il pericolo è passato. Gianni Rezza, direttore generale prevenzione del ministero della Salute, nel video messaggio allegato alle pagelle di ieri, dice: «Il trend è buono pressoché in tutte le regioni il che mostra che gli effetti del lockdown sono stati estremamente positivi. Naturalmente il virus continuerà a circolare per cui bisognerà continuare a tenere elevata la guardia». Secondo Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, bisognerà essere molto attenti con le riaperture ai viaggi tra regione: «Possiamo individuare una Italia a tre velocità, ma in tutte le regioni c'è un decremento. Con la prossima settimana ci avviamo a una sfida, sarà ancora più importante perché sarà liberalizzata la mobilita tra regioni e anche quella internazionale. Questo richiederà una capacità ancora più attenta di monitorare e rispondere a focolai». Secondo il professor Pieluigi Lopalco, epidemiologo e consulente per la Regione Puglia, «anche se in gran parte dell'Italia il calo dei casi è evidente, è cruciale capire se la persistenza dei contagi in Lombardia sia relativa a vecchi focolai o se si tratta di nuovi focolai nati dopo il 18 maggio».

