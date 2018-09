Reverendo inglese molesta una donna su un vagone della metropolitana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA A vederlo con quell'abbigliamento casual e il trolley al seguito, sembrava un uomo comune: forse un turista come tanti se ne vedono per le strade di Roma. E invece P.R.S., 73 anni, è un reverendo inglese e sabato mattina ha molestato una donna su un vagone della metropolitana. L'uomo, che è stato arrestato e che verrà processato per direttissima con l'accusa di violenza sessuale e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ha insistentemente palpeggiato una donna di 40 anni. Di fronte agli agenti di polizia, che dopo un inseguimento lo...