IL PIANOVENEZIA Lunedì, primo giorno di liste aperte per i sessantenni, erano stati i «problemi informatici al server» uniti alla scarsità delle dosi vaccinali da somministrare. Così, in pochi minuti, le migliaia di posti aperti dalla Regione per le immunizzazioni di chi ha tra i 60 e i 69 anni erano andati bruciati in poco tempo.APERTURE A SINGHIOZZODa ieri, con il cervellone informatico ri-settato e non più in panne nemmeno per un...