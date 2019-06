Restano le incognite sulla manovra 2020 le riforme in deficit allarmano Bruxelles

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Al ministero del Tesoro sono ormai convinti di avere in tasca il risultato. Quei 6 miliardi di euro messi sul piatto della legge di assestamento eviteranno con ogni probabilità all'Italia l'onta della procedura d'infrazione e daranno un po' di respiro al governo. Ma l'ossigeno, sospirano in Via XX Settembre, non durerà molto a lungo.I più avvertiti, tra gli uomini del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, guardano già alla prossima legge di Bilancio come allo scoglio contro il quale, davvero, l'Italia rischia di farsi male...