GLI INVESTIMENTI

ROMA È un debutto parlamentare in un clima surriscaldato dalle polemiche quello del ministro dell'Economia Daniele Franco. Il neotitolare del Tesoro è atteso in commissione al Senato per essere ascoltato sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ma oltre che sulle riforme del nuovo piano, che va presentato a Bruxelles per il 30 aprile, l'attenzione dei parlamentari sarà rivolta al nodo della governance, con gli attesi chiarimenti dopo la notizia delle consulenze affidate a privati. Il ministro, atteso alle 10.30 davanti alle commissioni congiunte Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Palazzo Madama e di Montecitorio, dovrebbe fare il punto sul lavoro in corso per il perfezionamento, il completamento e la finalizzazione dei progetti. Ad animare il dibattito, con l'opposizione pronta a chiedere chiarimenti, è il polverone alzato dalla decisione di affidare una consulenza alla multinazionale McKinsey, che tra l'altro non sarebbe l'unico colosso del settore al lavoro sul Pnrr (su temi che riguardano il piano italiano sono in campo anche Ernst&Young e Accenture). Il Tesoro ha già chiarito che McKinsey, così come altre società, «non è coinvolta nella definizione dei progetti del Pnrr», ma ha solo compiti di puro supporto: la governance resta «in capo» solo al Mef e alle amministrazioni competenti. Ma è probabile che le richieste dei parlamentari si spingano a pretendere dal ministro che ora formalizzi la nuova governance.

© RIPRODUZIONE RISERVATA