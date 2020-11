LA GIORNATA

ROMA «Bisogna avere il coraggio e l'intelligenza di cambiarle, le idee». Talvolta «diventa un obbligo morale». Quando ieri il premier Giuseppe Conte ha inaugurato la giornata finale degli Stati generali del M5s, intervenendo subito dopo l'introduzione del capo politico dimissionario Vito Crimi e un video quasi agiografico sul grande assente Beppe Grillo, la miccia per la rivoluzione interna sembrava ormai innescata. Invece il messaggio marcatamente istituzionale con cui Conte ha soprattutto sottolineato di essere altro rispetto ai grillini («Vostro percorso», «Avete partecipato», «Vi siete interrogati»), alla fine ha fatto da preludio a interventi il più delle volte autoreferenziali da parte di una buona fetta dei 30 relatori che poco hanno aggiunto ai grandi temi che nei prossimi giorni saranno sottoposti al voto degli iscritti: leadership collegiale (ormai è un fatto, bisogna capirne le modalità), limite dei due mandati, alleanze, ruolo di Rousseau e posizionamento in Ue.

SCONTRO

Fortuna quindi che a scuotere il pomeriggio domenicale (oltre alla simpatica coincidenza della messa in funzione della Tap, storica e fallimentare battaglia dei 5S in Puglia) ci si è messo l'ordine alfabetico. La scelta tanto criticata nei giorni scorsi dall'auto-escluso Davide Casaleggio di non mostrare le preferenze che hanno portato sul palco virtuale i super delegati, ha infatti regalato l'uno-due ravvicinato che tutti aspettavano: Alessandro Di Battista che attacca Luigi Di Maio subito prima che questo possa rispondere. Un'occasione da non perdere se si considera che i due non si vedevano insieme in pubblico da febbraio 2019 e cioè da quando, da anime ancora affini, incontrarono i Gilet Gialli che all'epoca sognavano la «guerra civile».

Così, presa la parola, il pasdaran dei 5S ne ha approfittato per riservare all'ex amico di mille gite sulla neve una serie di stoccate. «Nessuno si senta attaccato su questo punto» ha iniziato Dibba, ma ora c'è bisogno di «un Comitato di garanzia» con dentro gli iscritti «e nessuno del governo» per le «regole e le nomine nei ministeri e nelle partecipate statali». Se leadership collegiale deve essere, lo sia con il controllo dei puristi e con Di Maio e la sua squadra di governisti fuori dai giochi. E soprattutto lo sia entro sei mesi perché, ha aggiunto Dibba, «Non vedo l'ora di rimettermi in gioco per il Movimento». E ancora, riferendosi ai alle possibili deroghe alla regola del doppio mandato «Venga scritto nero su bianco» ha detto lo sfiduciato Dibba, temendo che alle belle parole non seguano fatti, come avvenuto finora con la revoca della concessione delle autostrade ai Benetton e chiesta a gran voce di nuovo.

Fatti che anche Di Maio ha invocato da subito. Prima smorzando le polemiche sulle rielezioni bis («Limite sacrosanto»), poi augurandosi di essere più «incisivi e autonomi» nel governo e proponendo una «esternalizzazione» del nodo comitato di garanzia, ed infine difendendo l'alleanza con il Pd. Per quanto il più esplicitamente a favore sul punto sia stato Roberto Fico (in compagnia di Crimi), anche il ministro degli Esteri del governo giallo-rosso ha fatto intendere che le alleanze non sono un tabù ma devono essere «programmatiche». Vale a dire alle Politiche si corre da soli ma ad un tavolo sulle Comunali ci si siede con tranquillità (nessuna nuova su Roma, con la sindaca Raggi che però incassa il contentino del sostegno di un big come Stafano Buffagni).

TEMI E ITER

Da registrare anche come, al netto delle forti polemiche della vigilia, non sia arrivata la rottura con Davide Casaleggio. Il rapporto con lui e con la sua piattaforma Rousseau infatti, cambierà ma non sarà troncato («A quanto ho capito troveremo una nuova sinergia con Rousseau. Continueremo a lavorare con Davide» ha detto Di Maio, prima che Fico rilanciasse: «Gli strumenti di cui il Movimento si avvale devono essere del Movimento»). In ogni caso, resta da capire, quale compensazione economica potrà portare a tutto ciò.

Per comprendere fino in fondo e fare in modo che questo e tutto il resto della discussione di ieri trovi un senso, ci sarà ancora bisogno di tempo. Formalmente infatti, dall'incontro ancora non è stato prodotto alcunché e tutto è stato rimandato a «tra qualche giorno». E cioè a quando, come ha spiegato lo stesso Crimi in serata, «la sintesi di questi lavori sarà sottoposta al voto degli iscritti». A quel punto, con un atto di indirizzo sulla leadership tra le mani (il collegio con un primus inter pares o l'uomo forte?) verrà modificato lo statuto ed eletta una guida politica. A lui/loro il compito di sbrogliare la matassa «per realizzare tutto il resto».

Francesco Malfetano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

