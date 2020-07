LE STORIE

ROMA L'immagine dei due presidenti, Mattarella e Pahor, mano nella mano diventa, negli occhi di chi le tragedie novecentesche del confine orientale le ha vissute sulla propria pelle, un tuffo nel futuro. A Basovizza, sull'orlo della foiba che ha inghiottito migliaia di italiani, una donna di 89 anni partecipa a questo evento di pacificazione italo-slovena ed è questo il pensiero che viene alla mente all'anziana Erminia Dionis Bernobi: «Il mio pronipote ha otto mesi e voglio che non viva niente di niente di quello che abbiamo vissuto noi. Ora la riconciliazione è cominciata e spero non si fermerà più». Lei è una sopravvissuta della foiba. Erminia si sottrasse alla morte grazie a una fuga rocambolesca. Non la stessa sorte toccò a Raffaele Avallone. Ricorda la sua storia il figlio Franco, che aveva 3 anni (oggi ne ha 78) quando suo padre fu gettato nell'abisso dai partigiani di Tito. «Ventimila italiani gettati nelle foibe, o fucilati o morti nei campi di concentramento», racconta Franco, un signore alto e distinto. Fuggì da Fiume con la mamma, il fratello e la sorella dopo che il 4 maggio del 45 il padre, funzionario di polizia, fu prelevato dalla casa in via Vascurigne 38 e poi ucciso. «Funzionava così», racconta Avallone: «Al primo della fila, sull'orlo della foiba i comunisti sparavano sulla tempia. Quello cadeva e gli altri lo raggiungevano dopo che veniva data loro una spinta nell'abisso».

Un giurista italiano molto importante, Giuseppe De Vergottini, è presidente del Coordinamento adriatico. Buona parte della famiglia dopo l'8 settembre del 43 finì nelle foibe. Ora racconta il prof: «Dal punto di vista politico, la riconciliazione ufficiale è un fatto molto positivo. Però ci sono delle storture non irrilevanti. Va ricordato che il famoso incendio all'hotel Balkan di Trieste, la casa della cultura slovena, avvenuto il 13 luglio del 1920 per mano dei fascisti fu successivo a un altro fatto tremendo accaduto meno di 48 ore prima. Ossia l'uccisione a Spalato del comandante Gulli e del motorista della nave miliare italiana Puglia, quella che è stata rimontata nel Vittoriale dannunziano. Insomma la storia va raccontata bene e va raccontata tutta». E sabato scorso proprio De Vergottini è andato insieme ad altri al Pincio, a deporre sotto il busto del comandante Gulli una corona di fiori.

I NUOVI PASSI

Antonio Ballardin presiede la Federazione delle associazioni esuli fiumani, istriani e dalmati. Ha appena incontrato Mattarella e con lui si sono detti: «Una giornata importante perché per la prima volta il presidente di una repubblica che deriva dall'ex Jugoslavia, e parliamo di Pahor, viene ad onorare i martiri di Basovizza. Ora è essenziale che venga anche il presidente croato e noi vorremmo essere liberi di andare in Slovenia e in Croazia a mettere dei fiori in tutte le foibe che in quei Paesi hanno inghiottito tanti italiani». Ecco, come proseguire e ampliare questa pacificazione? Giovanni Stelli è presidente della Società di studi fiumani. Aveva 5 anni quando nel 46 con la famiglia scappò da Fiume, appena occupata dai titini. Spiega: «Bisogna lavorare ancora sulla Croazia. E aiutarla a superare certi residui di nazionalismo comunista che ancora esistono. Ma l'atteggiamento dei croati sta cambiando e questo fa ben sperare». Così come il mondo degli esuli spera molto in Mattarella e nel governo italiano, perché si arrivi a una sanatoria per il risarcimento dei beni perduti al momento della fuga e rubati dai comunisti jugoslavi.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA