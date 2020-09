In centro storico a Venezia il primo giorno di scuola è saltato il distanziamento sociale: gli ingressi agli istituti sono stati presi d'assalto e lunghe file si sono formate dove le porte si aprono su strette calli o marciapiedi, e per elementari e medie è andata ancora peggio perché, ai bimbi e ai ragazzi, si sono aggiunti i genitori. In terraferma, invece, non c'è stato il temuto caos sui mezzi pubblici: il potenziamento delle linee Actv con i nuovi orari, la diversificazione degli orari di entrata e uscita in classe, la bella e calda giornata di sole, hanno scongiurato la ressa. Molte famiglie dei bambini delle scuole primarie, inoltre, hanno preferito accompagnarli in auto, mentre tra i più grandi e i ragazzi delle superiori, chi ha potuto si è mosso a piedi o in bicicletta. Anche l'alternanza tra lezioni in presenza e da remoto ha dato una mano. Più di tutto, però, è stata decisiva la scelta di scaglionare gli arrivi e le ripartenze. Inconvenienti, ad ogni modo, ce ne sono stati: nella primaria Vecellio di parco Ponci in centro a Mestre, ad esempio, in un'aula troppo piccola i bambini sono stati costretti a tenere la mascherina tutto il giorno. A Olmo e a Maerne, invece, la preside per affrontare il problema delle classi troppo numerose alle elementari dell'istituto Matteotti le ha spezzettate senza avvisare le famiglie che si sono trovate di fronte al fatto compiuto nella confusione più totale. Sul fronte opposto, all'istituto comprensivo Onor di San Donà, i bambini sono stati accolti in un'atmosfera di festa e, per loro, sanificare le mani e salutare i genitori è diventato un gioco. Di fondo, comune un po' a tutti i genitori, c'è la preoccupazione che al primo colpo di tosse, che con questa stagione accade di continuo, mandino a casa i ragazzi temendo si tratti di Covid.

