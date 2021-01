UDINE Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha respinto il secondo ricorso presentato da un gruppo di genitori contro l'ordinanza-bis del presidente Massimiliano Fedriga, il quale venerdì scorso aveva nuovamente disposto il rinvio della riapertura delle scuole superiori in presenza al 1. febbraio. Per tutto il mese di gennaio, quindi, gli studenti che in Fvg frequentano il secondo ciclo di studi dovranno proseguire con la didattica a distanza. Il Tribunale amministrativo ha rilevato come sarebbe stato impossibile, anche in caso di accoglimento dell'istanza presentata dai genitori, riavviare la macchina delle lezioni in presenza prima di mercoledì 27 gennaio, cioè pochi giorni prima rispetto alla scadenza naturale dell'ordinanza restrittiva emanata dalla Regione. Esattamente una settimana fa, invece, lo stesso Tar del Fvg aveva accolto il primo ricorso dei genitori contro il blocco delle scuole superiori. La Regione aveva reagito in meno di 24 ore, firmando una nuova ordinanza urgente basata su di una mole più consistente di dati epidemiologici e citando diversi studi compiuti ad esempio dall'Inail e dall'Istituto superiore di sanità. Ieri il pronunciamento del Tar è stato preceduto da un vertice informale tra le parti, al quale ha partecipato anche il presidente Fedriga. Durante l'incontro era emersa proprio l'impossibilità tecnica di poter ripartire con le lezioni in presenza - in caso di accoglimento del ricorso - già da lunedì. Per questo motivo il Tar ha scelto di respingere l'istanza dei genitori.

