Residenza ai nomadi, la deputata leghista scrive al sindaco: «Siamo con voi»

NOVENTA DI PIAVE (VENEZIA) Completa condivisione della deputata leghista noventana Giorgia Andreuzza al rifiuto del sindaco di centrosinistra di Noventa di Piave, Claudio Marian, di concedere la residenza alle tre famiglie di nomadi che vivono nell'illegalità. «In questa battaglia di legalità e civiltà non siete e non sarete mai da soli» ha scritto ieri Andreuzza al sindaco, assicurando che lei e la Lega saranno sempre al fianco dei cittadini che rispettano le regole e in particolare di quelli che sono esasperati poiché costretti, per...