IL CASO

ROMA L'avvertimento è partito. «O smette di inciuciare con Conte o gli svuotiamo il partito». La Lega ha deciso di scatenare la guerra contro il Berlusconi filo-governativo e lo fa così: «Si dice sempre - racconta uno degli uomini più vicini al segretario - che noi siamo contro i profughi, e invece no. Forza Italia è una nave che sta affondando e da cui scappano i profughi. Noi diamo loro soccorso. Se prima li respingevamo, ora che Berlusconi fa il furbo li raccogliamo». Intanto, ne hanno raccolti tre: i deputati Maurizio Carrara, Laura Ravetto e Federica Zanella. «Viviamo con disagio - dicono - le aperture al governo e gli ammiccamenti con il Pd». E ancora: «Salvini è il miglior interprete della rivoluzione liberale». E Berlusconi, riservatamente, reagisce così: «Vanno via? Meglio così. E non mi sorprende la fuoriuscita della Ravetto che io ho aiutato in tutti i modi e l'ho anche nominata sottosegretario. Ma so che in politica la riconoscenza non esiste». La Ravetto si era già proposta tempo fa a Salvini ma lui aveva declinato: «Per ora no». Ma adesso ha detto sì. Ieri Berlusconi e il capo leghista non si sono sentiti per fare la pace. Anzi, Silvio ha indurito: «Senza di noi, ci sarebbe solo una destra isolata e perdente». Ma ha detto anche che «non vogliamo andare al governo. Intendiamo essere responsabili e aiutare l'Italia». E Salvini? «Vede complotti dove non ci sono», sostiene il Cav.

A incendiare il centrodestra, e ad attizzare i sospetti di Salvini, è stata la norma del governo salva Mediaset. La stessa che sta scatenando una lite anche sull'altro fronte. M5S accusa il Pd di inciuciare con Silvio e il Pd getta la palla in campo grillino. Chiede a Patuanelli, ministro grillino del Mes, chi ha fatto quella norma e lui risponde: «Io insieme a Gualtieri. Ma non è una norma pro-Berlusconi».

E riecco il Salvini anti-Silvio. Ha detto prima di accogliere i tre «profughi»: «Un pezzo di Forza Italia pensa agli inciuci». E Berlusconi: «Ve lo dicevo che Salvini ha deciso di dichiararci guerra...». Su Mediaset, ma anche elogiando il giudice Gratteri che ha fatto arrestare il presidente forzista del consiglio regionale calabrese. E con la presa dei tre deputati.

LE TRINCEE

«Ma quante volte devo dirlo - s'arrabbia il Cavaliere - che non ho nessuna intenzione di entrare in maggioranza e nel governo Conte? Perché Matteo non vuole capirlo?». Tra i suoi Giorgio Mulé dà questa spiegazione: «Perché si fida di cattivi consiglieri che vedono complotti dove non ci sono». Di sicuro Salvini, come spiega ai suoi, considera «suicida il collateralismo di Berlusconi al governo. Devo parlare al più presto con Silvio, dirgli che sta sbagliando tutto. Non credo che la coalizione salterà in aria». E' quanto si augura la Meloni, che vuole mettere pace: «Il Pd vuole staccare Forza Italia dal centrodestra. È il vecchio divide et impera. Non credo che Berlusconi ci cadrà». Giorgia sul salva Mediaset è con Berlusconi e non con la Lega: «Noi abbiamo già votato a favore della norma, non solo su Mediaset e non per Berlusconi. Io sono d'accordo con quella norma, che difende l'italianità. La pregiudiziale di costituzionalità deve ancora andare in aula alla Camera».

LE TIVVÙ

In questa grande baruffa, i pasdaran berlusconiani ragionano così: «Salvini ci porta via i deputati e tra un po' anche i senatori? E allora Berlusconi si convinca a non dargli più accesso alle reti Mediaset, anche perché Salvini le vuole cedere a Vivendi, e così vediamo se smette di fare il bullo senza avere più le nostre tivvù a disposizione». Berlusconi per ora è lungi dalla tentazione oscuramento di Matteo. E Matteo a sua volta, pur nella forte irritazione di queste ore, ragiona così: «A Silvio piace stare al centro della scena. Ma i tempi tecnici per partecipare alla manovra economica del governo non ci sono più. Credo che tra un po' dirà che i comunisti sono sempre comunisti, gli hanno chiuso le porte in faccia e annuncerà che è molto meglio stare con noi. Non credo che la nostra coalizione sia finita». Di certo però sta messa molto male. La raccolta di firme a favore del Mes, annunciata l'altro giorno da Berlusconi, irrita i leghisti che la giudicano così: «Ma Forza Italia non ha più neppure due militanti sul territorio che montano un gazebo...». E aggiungono: «Noi al contrario di Berlusconi non compriamo parlamentari. Ma alla Camera altri cinque o sei arriveranno. E in Senato pure».

Mario Ajello

