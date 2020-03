ROMA «Serve un piano per la riapertura e serve ora. Le fabbriche prima di Pasqua. Poi il resto. I negozi, le librerie, le Chiese. Le scuole entro il 4 maggio». Lo propone il segretario di Italia Viva, Matteo Renzi, nel giorno in cui in Italia si sfonda il muro dei 10 mila morti e in Europa quello dei 20mila a causa del Coronavirus. Difficile saperlo ora quando potranno riprendere le attività produttive non essenziali, spiega in conferenza stampa a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte: «Ci confronteremo a inizio settimana con gli esperti. Ci manteniamo sempre vigili - dice - per adeguare le nostre valutazioni sulla base delle loro raccomandazioni». Di certo, le attività didattiche non riprenderanno ai primi di aprile, aggiunge. Una proposta shock, quella di Renzi, che intanto viene bocciata in modo unanime dalla comunità scientifica e non trova supporto neanche tra i partiti. Rispettoso nei toni, ma durissimo nella sostanza il virologo Roberto Burioni, dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, indicato dall'ex premier come un sicuro punto di riferimento sin dall'inizio della crisi. In questo momento, commenta Burioni, la situazione è «ancora talmente grave da rendere irrealistico qualunque progetto di riapertura a breve. Al momento bisogna stare tappati in casa, altrimenti si vanificano i sacrifici che abbiamo fatto fino ad ora, punto e basta». Solo critiche anche dalla maggioranza di cui Renzi fa parte. Il Pd nemmeno replica. «Da tempo non lo commentiamo», dicono al Nazareno.

