Renzi lancia Italia viva Conte: doveva dirlo prima E Zingaretti: è un errore

LA GIORNATAROMA Il nuovo partito di Matteo Renzi si chiamerà Italia viva, i gruppi in Parlamento sono pronti e lui annuncia: «Saremo più di 40, per ora 25 deputati e 15 senatori». Il senatore di Rignano consuma dunque lo strappo con il Partito democratico e la scissione, per quanto attesa e preparata da settimane, si abbatte come uno tsunami sull'intero quadro politico italiano, ma soprattutto cambia gli equilibri nella maggioranza che sostiene il governo di Giuseppe Conte.Un cambiamento la cui portata non sfugge all'inquilino di Palazzo...